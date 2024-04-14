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Буддийские монахи благословили животных на фестивале в Москве - РИА Новости, 14.04.2024
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14:12 14.04.2024 (обновлено: 17:02 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/zhivotnye-1939960284.html
Буддийские монахи благословили животных на фестивале в Москве
Буддийские монахи благословили животных на фестивале в Москве - РИА Новости, 14.04.2024
Буддийские монахи благословили животных на фестивале в Москве
Монахи из индийского Ладакха благословили домашних кошек, собак, черепах и птиц на буддийском фестивале в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:12
2024-04-14T17:02
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Монахи из индийского Ладакха благословили домашних кошек, собак, черепах и птиц на буддийском фестивале в Москве, передает корреспондент РИА Новости. С 7 по 14 апреля центр "Ганден Тендар Линг" и фонд "Сохраним Тибет" проводят в столице "Буддийский фестиваль благой удачи". Его участники вместе с питомцами обошли три раза по кругу по часовой стрелке построенную монахами из Индии мандалу Будды Медицины. По мнению буддистов, это способствует накоплению заслуг. "Эта церемония совершенно особенная, она важный символ чего-то благого. Мы, буддисты, говорим, что все живые существа — наши матери. Каждое живое существо нуждается в мире, покое, счастье. Забота о животных рождается из вашего добросердечия, очень важно им помогать. Будда говорил, что у нас должно быть сострадание к каждому животному, у животных тоже есть чувства. Когда мы окружаем животных любовью, они отвечают нам взаимностью. Если вы любите животных — это часть вашей практики сострадания", — рассказал геше Цеванг Дордже.Лама благословил животных мантрами, рекомендованными выдающимся буддийским учителем ламой Сопой Ринпоче. Строительство мандалы Будды Медицины — часть ритуала, проводимого "для распространения благой энергии, способствующей исцелению и устранению конфликтов". Она состоит из мельчайших крупинок толченого мрамора, окрашенного в разные цвета. Для ее создания в Москву приехали монахи из Ладакха, представляющие Институт буддийской диалектики Нгари. Они начали строить мандалу 7 апреля. В воскресенье, в последний день фестиваля, ее разрушат.Фестиваль посвящен памяти выдающегося буддийского учителя ламы Сопы Ринпоче, не раз посещавшего Россию. Он умер в апреле прошлого года. На мероприятии также представили помещенные в ступу частицы праха Будды Шакьямуни, которую российским буддистам передал в 2011 году Далай-лама.
https://ria.ru/20231220/dalay-lama-1917062837.html
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Хорошие новости, Москва, Индия, Россия, Религия
Буддийские монахи благословили животных на фестивале в Москве

Буддийские монахи благословили домашних животных на фестивале в Москве

© РИА Новости / Анна ГорбашоваМонахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных
Монахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Анна Горбашова
Монахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Монахи из индийского Ладакха благословили домашних кошек, собак, черепах и птиц на буддийском фестивале в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
С 7 по 14 апреля центр "Ганден Тендар Линг" и фонд "Сохраним Тибет" проводят в столице "Буддийский фестиваль благой удачи".
© РИА Новости / Анна ГорбашоваМонахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных
Монахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Анна Горбашова
Монахи из индийского Ладакха на завершающемся в Москве буддийском фестивале благословили домашних животных
Его участники вместе с питомцами обошли три раза по кругу по часовой стрелке построенную монахами из Индии мандалу Будды Медицины. По мнению буддистов, это способствует накоплению заслуг.
"Эта церемония совершенно особенная, она важный символ чего-то благого. Мы, буддисты, говорим, что все живые существа — наши матери. Каждое живое существо нуждается в мире, покое, счастье. Забота о животных рождается из вашего добросердечия, очень важно им помогать. Будда говорил, что у нас должно быть сострадание к каждому животному, у животных тоже есть чувства. Когда мы окружаем животных любовью, они отвечают нам взаимностью. Если вы любите животных — это часть вашей практики сострадания", — рассказал геше Цеванг Дордже.
Лама благословил животных мантрами, рекомендованными выдающимся буддийским учителем ламой Сопой Ринпоче.
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Строительство мандалы Будды Медицины — часть ритуала, проводимого "для распространения благой энергии, способствующей исцелению и устранению конфликтов". Она состоит из мельчайших крупинок толченого мрамора, окрашенного в разные цвета. Для ее создания в Москву приехали монахи из Ладакха, представляющие Институт буддийской диалектики Нгари.
Они начали строить мандалу 7 апреля. В воскресенье, в последний день фестиваля, ее разрушат.
Фестиваль посвящен памяти выдающегося буддийского учителя ламы Сопы Ринпоче, не раз посещавшего Россию. Он умер в апреле прошлого года. На мероприятии также представили помещенные в ступу частицы праха Будды Шакьямуни, которую российским буддистам передал в 2011 году Далай-лама.
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