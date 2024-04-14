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МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей - РИА Новости, 14.04.2024
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20:01 14.04.2024 (обновлено: 20:08 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/zatoplenie-1940008057.html
МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей
МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей - РИА Новости, 14.04.2024
МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей
Спасатели продолжают работу на затопленных территориях в Оренбургской и Курганской областях, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:01
2024-04-14T20:08
происшествия
курганская область
россия
оренбургский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Спасатели продолжают работу на затопленных территориях в Оренбургской и Курганской областях, сообщает пресс-служба МЧС России. "В селе Никольском Оренбургского района сотрудники МЧС России и областные спасатели эвакуируют жителей из зоны подтопления... На месте работают специалисты из Перми и Оренбурга, Волжский спасательный центр МЧС России, аварийно-спасательная служба региона. Тем временем в Орске продолжаются работы по откачке воды из подтопленных территорий... В Курганской области спасатели доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям сел Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь его жителям до окружного центра "перегородил" разлившийся Тобол", - говорится в релизе ведомства. В пресс-центре ГУМЧС по Курганской области уточнили, что более 300 пятилитровых бутылок с водой доставили на левый берег Тобола на гусеничном плавающем транспортере, в состав гуманитарной помощи вошли и другие предметы первой необходимости. На территории Звериноголовского муниципального округа на данный момент работает сводная группировка общей численностью 60 человек и 11 единиц техники, уточнил пресс-центр. В пресс-службе МЧС РФ отметили, что в селе Никольском Оренбургского района, где проживает более 1,4 тысячи человек, вода зашла в 37 домов и на 166 придомовых участков. Подчеркивается, что в Орске за время аварийно-восстановительных работ откачано более 100 тысяч кубометров воды. Всего в Оренбургской области к борьбе с паводком привлечены 4,4 тысячи человек и 972 единицы техники. Добавляется, что в Курганской области работает высокопроходимая техника МЧС. Она используется не только для доставки гумпомощи в отрезанные водой населенные пункты, но и для экстренной переправы местных жителей.
курганская область
россия
оренбургский район
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
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происшествия, курганская область, россия, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Оренбургский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей

Спасатели работают на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле. 14 апреля 2024
Сотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Сотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле. 14 апреля 2024
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Спасатели продолжают работу на затопленных территориях в Оренбургской и Курганской областях, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В селе Никольском Оренбургского района сотрудники МЧС России и областные спасатели эвакуируют жителей из зоны подтопления... На месте работают специалисты из Перми и Оренбурга, Волжский спасательный центр МЧС России, аварийно-спасательная служба региона. Тем временем в Орске продолжаются работы по откачке воды из подтопленных территорий... В Курганской области спасатели доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям сел Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь его жителям до окружного центра "перегородил" разлившийся Тобол", - говорится в релизе ведомства.
В пресс-центре ГУМЧС по Курганской области уточнили, что более 300 пятилитровых бутылок с водой доставили на левый берег Тобола на гусеничном плавающем транспортере, в состав гуманитарной помощи вошли и другие предметы первой необходимости. На территории Звериноголовского муниципального округа на данный момент работает сводная группировка общей численностью 60 человек и 11 единиц техники, уточнил пресс-центр.
В пресс-службе МЧС РФ отметили, что в селе Никольском Оренбургского района, где проживает более 1,4 тысячи человек, вода зашла в 37 домов и на 166 придомовых участков.
Подчеркивается, что в Орске за время аварийно-восстановительных работ откачано более 100 тысяч кубометров воды. Всего в Оренбургской области к борьбе с паводком привлечены 4,4 тысячи человек и 972 единицы техники.
Добавляется, что в Курганской области работает высокопроходимая техника МЧС. Она используется не только для доставки гумпомощи в отрезанные водой населенные пункты, но и для экстренной переправы местных жителей.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияОренбургский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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