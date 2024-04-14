https://ria.ru/20240414/zatoplenie-1940008057.html

МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей

МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей - РИА Новости, 14.04.2024

МЧС работает на затопленных территориях Оренбургской и Курганской областей

Спасатели продолжают работу на затопленных территориях в Оренбургской и Курганской областях, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:01

2024-04-14T20:01

2024-04-14T20:08

происшествия

курганская область

россия

оренбургский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Спасатели продолжают работу на затопленных территориях в Оренбургской и Курганской областях, сообщает пресс-служба МЧС России. "В селе Никольском Оренбургского района сотрудники МЧС России и областные спасатели эвакуируют жителей из зоны подтопления... На месте работают специалисты из Перми и Оренбурга, Волжский спасательный центр МЧС России, аварийно-спасательная служба региона. Тем временем в Орске продолжаются работы по откачке воды из подтопленных территорий... В Курганской области спасатели доставили 1,5 тонны питьевой воды жителям сел Труд и Знание Звериноголовского округа. Путь его жителям до окружного центра "перегородил" разлившийся Тобол", - говорится в релизе ведомства. В пресс-центре ГУМЧС по Курганской области уточнили, что более 300 пятилитровых бутылок с водой доставили на левый берег Тобола на гусеничном плавающем транспортере, в состав гуманитарной помощи вошли и другие предметы первой необходимости. На территории Звериноголовского муниципального округа на данный момент работает сводная группировка общей численностью 60 человек и 11 единиц техники, уточнил пресс-центр. В пресс-службе МЧС РФ отметили, что в селе Никольском Оренбургского района, где проживает более 1,4 тысячи человек, вода зашла в 37 домов и на 166 придомовых участков. Подчеркивается, что в Орске за время аварийно-восстановительных работ откачано более 100 тысяч кубометров воды. Всего в Оренбургской области к борьбе с паводком привлечены 4,4 тысячи человек и 972 единицы техники. Добавляется, что в Курганской области работает высокопроходимая техника МЧС. Она используется не только для доставки гумпомощи в отрезанные водой населенные пункты, но и для экстренной переправы местных жителей.

курганская область

россия

оренбургский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-14T20:01 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, россия, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024