https://ria.ru/20240414/vzryv-1939979705.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 14.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:11

2024-04-14T16:11

2024-04-14T17:15

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.С 14:59 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как рассказал в воскресенье РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, после чего в регионе начались перебои со светом.В пятницу, по словам подпольщика, российская армия ударила в районе села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда ВСУ перебросили военную технику.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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