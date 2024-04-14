https://ria.ru/20240414/vzryv-1939979705.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 14.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:11
2024-04-14T16:11
2024-04-14T17:15
в мире
харьков
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.С 14:59 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Как рассказал в воскресенье РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Вооруженные силы России нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, после чего в регионе начались перебои со светом.В пятницу, по словам подпольщика, российская армия ударила в районе села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда ВСУ перебросили военную технику.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
харьков
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги