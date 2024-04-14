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В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления - РИА Новости, 14.04.2024
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16:46 14.04.2024 (обновлено: 16:57 14.04.2024)
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В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления
В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления - РИА Новости, 14.04.2024
В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления
Оренбуржцы, проживающие в жилых помещениях дачных массивов, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:46
2024-04-14T16:57
жилье
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 14 апр — РИА Новости. Оренбуржцы, проживающие в жилых помещениях дачных массивов, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее областные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги положены каждому члену семьи. Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Губернатор региона Денис Паслер удвоил сумму выплат. "Границы зоны ЧС определены Указом Губернатора №112 от 13 апреля 2024 г. В Указ вносятся дополнения в зависимости от изменения ситуации. Если какие-либо территории не были первоначально включены в этот документ, но фактически были подтоплены, они будут учтены в новой редакции Указа. Это касается не только отдельных улиц в населенных пунктах, но и дачных массивов. По утраченному или пострадавшему жилью, расположенному в СНТ, поступает много вопросов, людей интересует, получат ли они помощь, если не были зарегистрированы в СНТ, если дом не успели узаконить", - говорится в сообщении. Если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Во внимание принимаются регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, а также наличие договора аренды или договора социального найма жилого помещения, поясняют власти области. "Также подтвердить проживание можно справкой с места работы или учебы, медицинской организации. Свидетельствует об этом и документ об оказании медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи. Документ должен иметь штамп, печать и подпись. Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания", - добавили в правительстве области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Жилье, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления

В Оренбуржье жители дачных массивов, попавших в зону затопления, получат выплаты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
СНТ Дубовый плес на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
УФА, 14 апр — РИА Новости. Оренбуржцы, проживающие в жилых помещениях дачных массивов, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
Ранее областные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги положены каждому члену семьи. Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Губернатор региона Денис Паслер удвоил сумму выплат.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Границы зоны ЧС определены Указом Губернатора №112 от 13 апреля 2024 г. В Указ вносятся дополнения в зависимости от изменения ситуации. Если какие-либо территории не были первоначально включены в этот документ, но фактически были подтоплены, они будут учтены в новой редакции Указа. Это касается не только отдельных улиц в населенных пунктах, но и дачных массивов. По утраченному или пострадавшему жилью, расположенному в СНТ, поступает много вопросов, людей интересует, получат ли они помощь, если не были зарегистрированы в СНТ, если дом не успели узаконить", - говорится в сообщении.
Если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Во внимание принимаются регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, а также наличие договора аренды или договора социального найма жилого помещения, поясняют власти области.
"Также подтвердить проживание можно справкой с места работы или учебы, медицинской организации. Свидетельствует об этом и документ об оказании медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи. Документ должен иметь штамп, печать и подпись. Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания", - добавили в правительстве области.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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ЖильеОренбургская областьДенис ПаслерПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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