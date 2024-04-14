https://ria.ru/20240414/vyplaty-1939982950.html

В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления

В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления - РИА Новости, 14.04.2024

В Оренбуржье рассказали о выплатах за дачи, попавшие в зону затопления

Оренбуржцы, проживающие в жилых помещениях дачных массивов, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:46

2024-04-14T16:46

2024-04-14T16:57

жилье

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939938902_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_31596ee3c39fd61ae6a5141aa7a8ed0a.jpg

УФА, 14 апр — РИА Новости. Оренбуржцы, проживающие в жилых помещениях дачных массивов, попавших в зону затопления, также получат выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. Ранее областные власти сообщали, что все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Эти деньги положены каждому члену семьи. Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Губернатор региона Денис Паслер удвоил сумму выплат. "Границы зоны ЧС определены Указом Губернатора №112 от 13 апреля 2024 г. В Указ вносятся дополнения в зависимости от изменения ситуации. Если какие-либо территории не были первоначально включены в этот документ, но фактически были подтоплены, они будут учтены в новой редакции Указа. Это касается не только отдельных улиц в населенных пунктах, но и дачных массивов. По утраченному или пострадавшему жилью, расположенному в СНТ, поступает много вопросов, людей интересует, получат ли они помощь, если не были зарегистрированы в СНТ, если дом не успели узаконить", - говорится в сообщении. Если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Во внимание принимаются регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, а также наличие договора аренды или договора социального найма жилого помещения, поясняют власти области. "Также подтвердить проживание можно справкой с места работы или учебы, медицинской организации. Свидетельствует об этом и документ об оказании медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи. Документ должен иметь штамп, печать и подпись. Если таких документов у пострадавших нет, они могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области, где им помогут составить исковое заявление в суд об установлении факта проживания", - добавили в правительстве области.

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия