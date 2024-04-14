https://ria.ru/20240414/vud-1940029444.html

США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН - РИА Новости, 14.04.2024

США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:40

2024-04-14T23:40

2024-04-14T23:40

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

иран

сша

израиль

оон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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ООН, 14 апр – РИА Новости. США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН", - сказал Вуд. По его словам, СБ ООН должен недвусмысленно осудить Иран за его действия. "Если Иран или его прокси предпримут шаги против США или дальнейшие шаги против Израиля, Иран будет привлечен к ответу", - добавил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/ataka-1940028271.html

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обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран, сша, израиль, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша