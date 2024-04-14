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США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН - РИА Новости, 14.04.2024
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23:40 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/vud-1940029444.html
США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН
США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН - РИА Новости, 14.04.2024
США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН
США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:40
2024-04-14T23:40
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
иран
сша
израиль
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ООН, 14 апр – РИА Новости. США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН", - сказал Вуд. По его словам, СБ ООН должен недвусмысленно осудить Иран за его действия. "Если Иран или его прокси предпримут шаги против США или дальнейшие шаги против Израиля, Иран будет привлечен к ответу", - добавил он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/ataka-1940028271.html
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иран
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обострение ситуации между ираном и израилем, в мире, иран, сша, израиль, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша
Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США
США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН

Зампостпреда США в ООН Вуд: Вашингтон изучит меры для привлечения Ирана к ответу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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ООН, 14 апр – РИА Новости. США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН", - сказал Вуд.
Президент США Джо Байден общается с командой по нацбезопасности, собравшейся в Белом доме в связи с событиями на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США призвали СБ ООН осудить атаку Ирана на Израиль
Вчера, 23:23
По его словам, СБ ООН должен недвусмысленно осудить Иран за его действия.
«
"Если Иран или его прокси предпримут шаги против США или дальнейшие шаги против Израиля, Иран будет привлечен к ответу", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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Вчера, 23:12
 
Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ миреИранСШАИзраильООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны США
 
 
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