США в ближайшее время изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН
Зампостпреда США в ООН Вуд: Вашингтон изучит меры для привлечения Ирана к ответу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета Безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 14 апр – РИА Новости. США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН", - сказал Вуд.
По его словам, СБ ООН должен недвусмысленно осудить Иран за его действия.
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"Если Иран или его прокси предпримут шаги против США или дальнейшие шаги против Израиля, Иран будет привлечен к ответу", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.