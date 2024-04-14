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Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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23:10 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/vud-1940026974.html
Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля
Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля
Израиль будет делать то, что должен для своей защиты, поддержка США в смысле обороны этой страны непоколебима, заявил журналистам зампостпреда США при ООН... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:10
2024-04-14T23:10
в мире
израиль
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
сша
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты, поддержка США в смысле обороны этой страны непоколебима, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "У нас есть военные отношения. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты. И мы непоколебимы в поддержке обороны Израиля", - сказал Вуд. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, израиль, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля

Зампостпреда США при ООН Вуд: Израиль будет делать то, что должен для защиты

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства. Архивное фото
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты, поддержка США в смысле обороны этой страны непоколебима, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"У нас есть военные отношения. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты. И мы непоколебимы в поддержке обороны Израиля", - сказал Вуд.
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Вчера, 19:55
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 12:47
 
В миреИзраильООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияСШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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