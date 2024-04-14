Зампостпреда США при ООН прокомментировал действия Израиля
Зампостпреда США при ООН Вуд: Израиль будет делать то, что должен для защиты
© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства. Архивное фото
ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты, поддержка США в смысле обороны этой страны непоколебима, заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"У нас есть военные отношения. Израиль будет делать то, что должен для своей защиты. И мы непоколебимы в поддержке обороны Израиля", - сказал Вуд.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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