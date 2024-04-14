https://ria.ru/20240414/vuchich-1939971973.html
Вучич обратился к лидерам в Совете Европы из-за попытки вступления Косово
Вучич обратился к лидерам в Совете Европы из-за попытки вступления Косово - РИА Новости, 14.04.2024
Вучич обратился к лидерам в Совете Европы из-за попытки вступления Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что написал письма 14 европейским лидерам в связи с рассмотрением заявки самопровозглашенной республики Косово на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:24
2024-04-14T15:24
2024-04-14T15:44
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БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что написал письма 14 европейским лидерам в связи с рассмотрением заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы (СЕ).В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее в Страсбурге."Я написал письма всем членам СЕ, всего 14 различных писем европейским лидерам, в основном они были персонализированные - к каждому я обратился, учитывая специфические обстоятельства и отношения между нами. Одним образом к признающим независимость Косово, другим - к тем, кто не признает. Но и тем, кто признает, по-разному, с кем-то у нас были особенные отношения, особенно со странами, которые считаются наиболее влиятельными. Все эти письма отправлены", - заявил сербский лидер на брифинге в воскресенье."В этих письмах я просил еще раз рассмотреть свое решение и решение ПАСЕ, которое будет вскоре принято, через два дня. Чтобы после депутатов, на совете министров СЕ их решение было иным. Потому что, когда говорят о верховенстве закона, ясно, что в Косово есть всё, кроме верховенства закона, там проводится неприкрытый террор над сербским народом, и Сообщество сербских общин (ССО) после 11 лет не сформировано, и никакого процесса нет", - указал Вучич.Он напомнил, что косовоалбанские власти в Приштине 10 мая в очередной планируют представить проект устава ССО, разработанный на Западе, на рассмотрение "конституционному суду" самопровозглашенного Косово, "но ничего не будет сделано, это - чтобы пустить пыль в глаза и получить дополнительные голоса в СЕ".Правительство Сербии по поручению Вучича ранее сформировало рабочую группу по вопросу ПАСЕ. По его словам, ключевой аргумент по недопущению Приштины в ПАСЕ - нежелание косовоалбанских властей формировать Сообщество сербских общин согласно подписанным в Брюсселе договоренностям.Ранее сербский лидер сообщал о масштабном давлении западных стран на Белград из-за непризнания Косово, военного нейтралитета Сербии, ее отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.В МИД РФ ранее заявили РИА Новости, что настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы свидетельствует о деградации этой организации.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Парламентская ассамблея Совета Европы
Вучич обратился к лидерам в Совете Европы из-за попытки вступления Косово
Вучич написал 14 писем лидерам Совета Европы из-за заявки Косово на вступление
БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что написал письма 14 европейским лидерам в связи с рассмотрением заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы (СЕ).
В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее в Страсбурге.
"Я написал письма всем членам СЕ, всего 14 различных писем европейским лидерам, в основном они были персонализированные - к каждому я обратился, учитывая специфические обстоятельства и отношения между нами. Одним образом к признающим независимость Косово, другим - к тем, кто не признает. Но и тем, кто признает, по-разному, с кем-то у нас были особенные отношения, особенно со странами, которые считаются наиболее влиятельными. Все эти письма отправлены", - заявил сербский лидер на брифинге в воскресенье.
"В этих письмах я просил еще раз рассмотреть свое решение и решение ПАСЕ, которое будет вскоре принято, через два дня. Чтобы после депутатов, на совете министров СЕ их решение было иным. Потому что, когда говорят о верховенстве закона, ясно, что в Косово есть всё, кроме верховенства закона, там проводится неприкрытый террор над сербским народом, и Сообщество сербских общин (ССО) после 11 лет не сформировано, и никакого процесса нет", - указал Вучич.
Он напомнил, что косовоалбанские власти в Приштине 10 мая в очередной планируют представить проект устава ССО, разработанный на Западе, на рассмотрение "конституционному суду" самопровозглашенного Косово, "но ничего не будет сделано, это - чтобы пустить пыль в глаза и получить дополнительные голоса в СЕ".
Правительство Сербии по поручению Вучича ранее сформировало рабочую группу по вопросу ПАСЕ. По его словам, ключевой аргумент по недопущению Приштины в ПАСЕ - нежелание косовоалбанских властей формировать Сообщество сербских общин согласно подписанным в Брюсселе договоренностям.
Ранее сербский лидер сообщал о масштабном давлении западных стран на Белград из-за непризнания Косово, военного нейтралитета Сербии, ее отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.
В МИД РФ ранее заявили РИА Новости, что настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы свидетельствует о деградации этой организации.