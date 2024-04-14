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На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 14.04.2024 (обновлено: 13:52 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/vsu-1939954397.html
На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ
На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ
ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. "Воевать без... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:25
2024-04-14T13:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. "Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — отметил он. Бутусов добавил, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на задаче "чтобы люди не закончились". Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939946904.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ

Журналист Бутусов: ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала.

"Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — отметил он.
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Бутусов добавил, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на задаче "чтобы люди не закончились".

Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.

На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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