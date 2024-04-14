https://ria.ru/20240414/vsu-1939954397.html

На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ

На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024

На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ

ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. "Воевать без... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:25

2024-04-14T13:25

2024-04-14T13:52

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала. "Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — отметил он. Бутусов добавил, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на задаче "чтобы люди не закончились". Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины. На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939946904.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, россия