На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ
Журналист Бутусов: ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ не смогут воевать без поддержки Запада, заявил журналист и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире Пятого канала.
"Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — отметил он.
"Воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов", — отметил он.
Бутусов добавил, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на задаче "чтобы люди не закончились".
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.