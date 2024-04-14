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Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой

Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой - РИА Новости, 14.04.2024

Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой

Жители Тель-Авива сообщили, что были готовы к третьей мировой войне в день атаки Ирана на Израиль, сообщили граждане РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:55

2024-04-14T23:55

2024-04-14T23:55

в мире

иран

тель-авив

сирия

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Тель-Авива сообщили, что были готовы к третьей мировой войне в день атаки Ирана на Израиль, сообщили граждане РИА Новости. "Я сплю мало, почти совсем не сплю уже три дня. Жду, что это произойдет. И я думаю, что это победа Ирана - держать нас в напряжении и тревоге", - сказала РИА Новости Шэрон Фридман из Тель-Авива. Другая горожанка рассказала, что была готова ко всему. "Я не спала всю ночь. Смотрела новости и готовилась ко всевозможным сценариям... я была готова к третьей мировой войне", - рассказала РИА Новости Тамара Офир из Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html

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в мире, иран, тель-авив, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году