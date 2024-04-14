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Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой - РИА Новости, 14.04.2024
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23:55 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/voyna-1940029906.html
Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой
Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой - РИА Новости, 14.04.2024
Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой
Жители Тель-Авива сообщили, что были готовы к третьей мировой войне в день атаки Ирана на Израиль, сообщили граждане РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T23:55
2024-04-14T23:55
в мире
иран
тель-авив
сирия
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Тель-Авива сообщили, что были готовы к третьей мировой войне в день атаки Ирана на Израиль, сообщили граждане РИА Новости. "Я сплю мало, почти совсем не сплю уже три дня. Жду, что это произойдет. И я думаю, что это победа Ирана - держать нас в напряжении и тревоге", - сказала РИА Новости Шэрон Фридман из Тель-Авива. Другая горожанка рассказала, что была готова ко всему. "Я не спала всю ночь. Смотрела новости и готовилась ко всевозможным сценариям... я была готова к третьей мировой войне", - рассказала РИА Новости Тамара Офир из Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, иран, тель-авив, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Тель-Авив, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой

Жители Тель-Авива рассказали, что были готовы к третьей мировой при атаке Ирана

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Тель-Авива сообщили, что были готовы к третьей мировой войне в день атаки Ирана на Израиль, сообщили граждане РИА Новости.
"Я сплю мало, почти совсем не сплю уже три дня. Жду, что это произойдет. И я думаю, что это победа Ирана - держать нас в напряжении и тревоге", - сказала РИА Новости Шэрон Фридман из Тель-Авива.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Другая горожанка рассказала, что была готова ко всему.
"Я не спала всю ночь. Смотрела новости и готовилась ко всевозможным сценариям... я была готова к третьей мировой войне", - рассказала РИА Новости Тамара Офир из Тель-Авива.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Вчера, 04:18
 
В миреИранТель-АвивСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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