https://ria.ru/20240414/voda-1940027776.html

В населенных пунктах округа Курганской области продолжает прибывать вода

В населенных пунктах округа Курганской области продолжает прибывать вода - РИА Новости, 14.04.2024

В населенных пунктах округа Курганской области продолжает прибывать вода

Вода продолжает прибывать в Кетовском муниципальном округе Курганской области, вблизи 3 населенных пунктов ее рост составил от 15 до 25 сантиметров за последние РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T23:18

2024-04-14T23:18

2024-04-14T23:18

происшествия

курганская область

россия

курган

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наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Вода продолжает прибывать в Кетовском муниципальном округе Курганской области, вблизи 3 населенных пунктов ее рост составил от 15 до 25 сантиметров за последние 2 часа, сообщило правительство региона. "По данным из Кетовского округа, в последние 2 часа продолжается интенсивный рост уровня воды в районе населённых пунктов Лаптево (731 см, +25 см), Крюково (710 см, +22 см), Кетово (721 см, +15 см)", - говорится в сообщении. Власти округа сообщали о превентивной эвакуации жителей, "так как вода прибывает со значительным ростом". В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024