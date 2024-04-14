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Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла - РИА Новости, 14.04.2024
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08:31 14.04.2024 (обновлено: 11:12 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/voda-1939907157.html
Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла
Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла - РИА Новости, 14.04.2024
Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла
Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:31
2024-04-14T11:12
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 14 апр – РИА Новости. Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла, передает корреспондент РИА Новости. Утром в воскресенье глава Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень реки Тобол в Кургане растет на 20 сантиметров последние два часа, течение сильно усилилось. Ранее он заявлял, что длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров. По последним данным, уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти 5 метров. При 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024

Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла

© РИА НовостиРека Тобол в Кургане. 14 апреля 2024
Река Тобол в Кургане. 14 апреля 2024
© РИА Новости
Река Тобол в Кургане. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
КУРГАН, 14 апр – РИА Новости. Вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в воскресенье глава Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень реки Тобол в Кургане растет на 20 сантиметров последние два часа, течение сильно усилилось. Ранее он заявлял, что длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров.
По последним данным, уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти 5 метров. При 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
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