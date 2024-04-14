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Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток - РИА Новости, 14.04.2024
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02:13 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/velikobritaniya-1939877481.html
Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток
Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток - РИА Новости, 14.04.2024
Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток
Великобритания переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион на фоне атаки Ирана против Израиля, сообщает британское... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:13
2024-04-14T02:13
в мире
иран
израиль
сирия
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Великобритания переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион на фоне атаки Ирана против Израиля, сообщает британское минобороны. "Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион", - говорится в сообщении ведомства на сайте британского правительства. Британские истребители будут перехватывать любые объекты, осуществляющие воздушные атаки, в пределах досягаемости британских миссий, добавили в минобороны. Лондон намерен сотрудничать с партнерами в регионе в целях деэскалации. "В ответ на растущую иранскую угрозу и риск эскалации на Ближнем Восток правительство Великобритании работает с партнерами в регионе в целях деэскалации и предотвращения дальнейших атак", - говорится в заявлении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/pentagon-1939877113.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html
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иран
израиль
сирия
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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток

Британия переместила несколько истребителей и заправщиков на Ближний Восток

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Великобритания переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион на фоне атаки Ирана против Израиля, сообщает британское минобороны.
"Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион", - говорится в сообщении ведомства на сайте британского правительства.
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Силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать беспилотники Ирана
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Британские истребители будут перехватывать любые объекты, осуществляющие воздушные атаки, в пределах досягаемости британских миссий, добавили в минобороны. Лондон намерен сотрудничать с партнерами в регионе в целях деэскалации.
"В ответ на растущую иранскую угрозу и риск эскалации на Ближнем Восток правительство Великобритании работает с партнерами в регионе в целях деэскалации и предотвращения дальнейших атак", - говорится в заявлении.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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