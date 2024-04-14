https://ria.ru/20240414/velikobritaniya-1939877481.html

Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток

Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток - РИА Новости, 14.04.2024

Британия переместила несколько самолетов на Ближний Восток

Великобритания переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион на фоне атаки Ирана против Израиля, сообщает британское... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:13

2024-04-14T02:13

2024-04-14T02:13

в мире

иран

израиль

сирия

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Великобритания переместила несколько дополнительных истребителей и заправщиков в ближневосточный регион на фоне атаки Ирана против Израиля, сообщает британское минобороны. "Мы переместили несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС и воздушных заправщиков в регион", - говорится в сообщении ведомства на сайте британского правительства. Британские истребители будут перехватывать любые объекты, осуществляющие воздушные атаки, в пределах досягаемости британских миссий, добавили в минобороны. Лондон намерен сотрудничать с партнерами в регионе в целях деэскалации. "В ответ на растущую иранскую угрозу и риск эскалации на Ближнем Восток правительство Великобритании работает с партнерами в регионе в целях деэскалации и предотвращения дальнейших атак", - говорится в заявлении. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/pentagon-1939877113.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html

https://ria.ru/20240414/skaliz-1939876267.html

иран

израиль

сирия

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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем