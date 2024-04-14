https://ria.ru/20240414/ukraine-1940021623.html
Зеленский признал сложное положение ВСУ
Зеленский признал сложное положение ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
Зеленский признал сложное положение ВСУ
Ситуация на донецком направлении становится тяжелее, признал Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:08
2024-04-14T22:08
2024-04-14T22:08
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация на донецком направлении становится тяжелее, признал Владимир Зеленский. Главком ВСУ Александр Сырский 13 апреля заявил о существенном обострении обстановки на восточной линии фронта из-за активизации наступательных действий ВС РФ, которые "добиваются тактического успеха". "Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее", сказал Зеленский в вечернем видеообращении. Ранее в распоряжение РИА Новости попал подписанный главкомом ВСУ приказ об укреплении дисциплины, из которого следует, что украинские военнослужащие не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. В документе указывается несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения таких правонарушений - начиная от момента мобилизации украинских граждан на военную службу и заканчивая полем боя. Как следует из опубликованной в пятницу сводки Минобороны РФ, войска Украины потеряли за неделю на всех направлениях более 6600 военнослужащих, российскими подразделениями уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника. На купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на авдеевском продолжили продвижение в глубину обороны противника. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930789512.html
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россия, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Зеленский признал сложное положение ВСУ
Зеленский признал сложное положение ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ситуация на донецком направлении становится тяжелее, признал Владимир Зеленский.
Главком ВСУ Александр Сырский
13 апреля заявил о существенном обострении обстановки на восточной линии фронта из-за активизации наступательных действий ВС РФ, которые "добиваются тактического успеха".
"Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – становится тяжелее", сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Ранее в распоряжение РИА Новости попал подписанный главкомом ВСУ приказ об укреплении дисциплины, из которого следует, что украинские военнослужащие не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. В документе указывается несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения таких правонарушений - начиная от момента мобилизации украинских граждан на военную службу и заканчивая полем боя.
Как следует из опубликованной в пятницу сводки Минобороны РФ, войска Украины
потеряли за неделю на всех направлениях более 6600 военнослужащих, российскими подразделениями уничтожены 63 единицы бронетехники и 130 орудий полевой артиллерии противника. На купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю, на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на авдеевском продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".