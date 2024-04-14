Рейтинг@Mail.ru
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 14.04.2024 (обновлено: 22:22 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940009416.html
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны - РИА Новости, 14.04.2024
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:13
2024-04-14T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
павел климкин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_777ed0d60c57a8b55aedca1d71437fb1.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук."Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — отметил дипломат.По утверждению Климкина, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, который уже не сможет обеспечивать Европа."Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном", — заключил Климкин.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240414/kiev-1939990755.html
https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_000bb45947359bd32fb8769b2751e555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, павел климкин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Павел Климкин, Владимир Путин
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны

Климкин: РФ уничтожает энергосистему Украины и делает ненужной для ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
"Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — отметил дипломат.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Киеве заявили о достижении всех целей СВО
Вчера, 17:44
По утверждению Климкина, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, который уже не сможет обеспечивать Европа.
«
"Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном", — заключил Климкин.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаПавел КлимкинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала