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"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны - РИА Новости, 14.04.2024
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:13
2024-04-14T20:13
2024-04-14T22:22
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук."Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — отметил дипломат.По утверждению Климкина, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, который уже не сможет обеспечивать Европа."Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном", — заключил Климкин.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Павел Климкин, Владимир Путин
"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны
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