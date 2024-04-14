https://ria.ru/20240414/ukraina-1940009416.html

"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны

"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны - РИА Новости, 14.04.2024

"Всю Украину": Климкин резко высказался о будущем страны

Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:13

2024-04-14T20:13

2024-04-14T22:22

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия делает из Украины "чемодан без ручки" для Европы, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук."Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — отметил дипломат.По утверждению Климкина, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, который уже не сможет обеспечивать Европа."Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном", — заключил Климкин.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240414/kiev-1939990755.html

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в мире, украина, россия, европа, павел климкин, владимир путин