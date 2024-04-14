https://ria.ru/20240414/ukraina-1939982368.html

На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов

На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов - РИА Новости, 14.04.2024

На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов

Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, их задержали и составили админпротоколы,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:37

2024-04-14T16:37

2024-04-14T16:37

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, их задержали и составили админпротоколы, сообщили в Telegram-канале госпогранслужбе Украины. "Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. В поддержку акции "2222 километра" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула… Потеряв связь, заблудились и так оказались на Украине", — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что на задержанных составили административные протоколы. "Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию", - добавили в погранслужбе.

https://ria.ru/20240205/bezhavshie-1925529351.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, краков, в мире