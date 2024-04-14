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На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов - РИА Новости, 14.04.2024
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16:37 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939982368.html
На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов
На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов - РИА Новости, 14.04.2024
На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов
Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, их задержали и составили админпротоколы,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T16:37
2024-04-14T16:37
украина
польша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, их задержали и составили админпротоколы, сообщили в Telegram-канале госпогранслужбе Украины. "Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. В поддержку акции "2222 километра" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула… Потеряв связь, заблудились и так оказались на Украине", — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины. В ведомстве отметили, что на задержанных составили административные протоколы. "Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию", - добавили в погранслужбе.
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украина, польша, краков, в мире
Украина, Польша, Краков, Специальная военная операция на Украине, В мире
На границе Украины с Венгрией задержали "заблудившихся" поляков-экстремалов

На Украине задержали 4 поляков, пересекших границу с Венгрией на квадроциклах

© Держприкордонслужби УкраїниГраждане Польше, которые занимаясь экстремальным спортом незаконно пересекли границу Венгрии и Украины. 14 апреля 2024
Граждане Польше, которые занимаясь экстремальным спортом незаконно пересекли границу Венгрии и Украины. 14 апреля 2024
© Держприкордонслужби України
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четверо граждан Польши на квадроциклах и мотоцикле заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, их задержали и составили админпротоколы, сообщили в Telegram-канале госпогранслужбе Украины.
"Четверо поляков вне пунктов пропуска на трех квадроциклах и мотоцикле пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей и выяснил: граждане являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. В поддержку акции "2222 километра" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула… Потеряв связь, заблудились и так оказались на Украине", — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.
В ведомстве отметили, что на задержанных составили административные протоколы.
"Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию", - добавили в погранслужбе.
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