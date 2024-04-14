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Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939946904.html
Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие
Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие - РИА Новости, 14.04.2024
Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие
Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине. В частности, политик написал, что РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:33
2024-04-14T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
митт ромни
сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине. В частности, политик написал, что предоставление оружия Киеву может и не изменить ход конфликта, но если этого не сделать, то точно изменит. "Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — отметил Сакс. Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939925729.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939913439.html
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в мире, украина, митт ромни, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Митт Ромни, США
Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие

Миллиардер Сакс раскритиковал аргументацию сенатора Ромни о помощи Украине

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине.

В частности, политик написал, что предоставление оружия Киеву может и не изменить ход конфликта, но если этого не сделать, то точно изменит.
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"Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — отметил Сакс.

Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМитт РомниСША
 
 
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