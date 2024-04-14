Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие
Миллиардер Сакс раскритиковал аргументацию сенатора Ромни о помощи Украине
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине.
В частности, политик написал, что предоставление оружия Киеву может и не изменить ход конфликта, но если этого не сделать, то точно изменит.
В частности, политик написал, что предоставление оружия Киеву может и не изменить ход конфликта, но если этого не сделать, то точно изменит.
"Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — отметил Сакс.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.
На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.
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