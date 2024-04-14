https://ria.ru/20240414/ukraina-1939946904.html

Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие

Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие - РИА Новости, 14.04.2024

Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие

Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине. В частности, политик написал, что РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:33

2024-04-14T12:33

2024-04-14T12:33

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X аргументацию сенатора-республиканца Митта Ромни о помощи Украине. В частности, политик написал, что предоставление оружия Киеву может и не изменить ход конфликта, но если этого не сделать, то точно изменит. "Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит", — отметил Сакс. Как сообщали СМИ, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации Байдена о 60 миллиардах долларов для Украины.На фоне неопределенности с законопроектом о выделении денег Киеву, продолжающейся уже несколько месяцев, республиканцы в палате представителей подготовили свой вариант плана помощи Украине в виде займов или "ленд-лиза", а не безвозмездной помощи, как было до сих пор.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939925729.html

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в мире, украина, митт ромни, сша