https://ria.ru/20240414/udar-1939955277.html

Армия Израиля заявила об ударе по крупному военному объекту "Хезболлы"

Армия Израиля заявила об ударе по крупному военному объекту "Хезболлы" - РИА Новости, 14.04.2024

Армия Израиля заявила об ударе по крупному военному объекту "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ответ на ночные атаки по северу страны нанесла удар по "значительному объекту" "Хезболлах" по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:31

2024-04-14T13:31

2024-04-14T13:50

в мире

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ответ на ночные атаки по северу страны нанесла удар по "значительному объекту" "Хезболлах" по производству оружия в районе населенного пункта Наби-Шит "глубоко внутри" территории Ливана.Ранее в воскресенье источник РИА Новости сообщил, что израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане."Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту "Хезболлах" по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана", - сообщает армия.Обмены ударами между израильскими войсками и "Хезболлах" резко участились после событий 7 октября - палестинского нападения на юг Израиля и ответной операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла