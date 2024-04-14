https://ria.ru/20240414/turtsiya-1939889444.html

Турецкий политик призвал объявить ЧП на востоке страны

Турецкий политик призвал объявить ЧП на востоке страны - РИА Новости, 14.04.2024

Турецкий политик призвал объявить ЧП на востоке страны

Известный турецкий политик, экс-кандидат в президенты Синан Оган призвал правительство объявить чрезвычайное положение в восточных и юго-восточных регионах... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:01

2024-04-14T05:01

2024-04-14T05:01

в мире

иран

израиль

сирия

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

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АНКАРА, 14 апр - РИА Новости. Известный турецкий политик, экс-кандидат в президенты Синан Оган призвал правительство объявить чрезвычайное положение в восточных и юго-восточных регионах страны на фоне эскалации между Израилем и Ираном. Ранее израильские СМИ сообщили со ссылкой на источники в оборонных структурах, что Иран выпустил десятки БПЛА в направлении Израиля. "Я ожидаю, что наше правительство немедленно объявит чрезвычайное положение в восточных и юго-восточных регионах, а также будет готово и проявит осторожность, особенно в приграничных районах, в отношении возможных миграционных перемещений", - написал Оган в соцсети Х. По его словам, напряжённость между Израилем и Ираном может продлиться несколько дней и принести с собой волну миграции. "К сожалению, по соседству с нами началась война, которая может продлиться как минимум несколько дней. С одной стороны, возможность распространения войны, с другой - бремя экономического кризиса и волна миграции... Как Турция, мы должны внимательно следить за развитием событий и мгновенно реагировать на них", - отметил политик. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240414/oon-1939888425.html

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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция