https://ria.ru/20240414/tspvs-1940021347.html

ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс

ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс - РИА Новости, 14.04.2024

ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс

Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:05

2024-04-14T22:05

2024-04-14T22:53

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латакия (мухафаза)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге."ВКС уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", — сообщил он.Попов также уточнил, что один сирийский военнослужащий попал под снайперский огонь в провинции Латакия и получил ранение.Отмечается, что всего за сутки позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации четыре раза подверглись обстрелу со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.Кроме того, зафиксированы пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной коалиции во главе с США, добавил замглавы центра.* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20240330/siriya-1936881337.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

россия

эт-танф

латакия (мухафаза)

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в мире, россия, эт-танф, латакия (мухафаза), юрий попов, воздушно-космические силы россии