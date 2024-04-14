Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 14.04.2024 (обновлено: 22:53 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tspvs-1940021347.html
ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс
ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс - РИА Новости, 14.04.2024
ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс
Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:05
2024-04-14T22:53
в мире
россия
эт-танф
латакия (мухафаза)
юрий попов
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_0:0:1218:685_1920x0_80_0_0_86f18be125e11ee0a85e1c6df87d3fea.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге."ВКС уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", — сообщил он.Попов также уточнил, что один сирийский военнослужащий попал под снайперский огонь в провинции Латакия и получил ранение.Отмечается, что всего за сутки позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации четыре раза подверглись обстрелу со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.Кроме того, зафиксированы пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной коалиции во главе с США, добавил замглавы центра.* Террористические группировки, запрещенные в России.
https://ria.ru/20240330/siriya-1936881337.html
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
россия
эт-танф
латакия (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577887043_122:0:1082:720_1920x0_80_0_0_1ac3e5a6a225227ac66c3e88d0017375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эт-танф, латакия (мухафаза), юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Латакия (мухафаза), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс

ЦПВС: ВКС России уничтожили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге.
"ВКС уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", — сообщил он.
Сирия - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
30 марта, 22:09
Попов также уточнил, что один сирийский военнослужащий попал под снайперский огонь в провинции Латакия и получил ранение.
Отмечается, что всего за сутки позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации четыре раза подверглись обстрелу со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.
Кроме того, зафиксированы пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной коалиции во главе с США, добавил замглавы центра.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
1 февраля, 08:00
* Террористические группировки, запрещенные в России.
 
В миреРоссияЭт-ТанфЛатакия (мухафаза)Юрий ПоповВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала