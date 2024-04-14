ВКС России уничтожили базу боевиков в сирийской провинции Хомс
ЦПВС: ВКС России уничтожили место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские ВКС уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах провинции Хомс в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов на брифинге.
"ВКС уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", — сообщил он.
Попов также уточнил, что один сирийский военнослужащий попал под снайперский огонь в провинции Латакия и получил ранение.
Отмечается, что всего за сутки позиции сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации четыре раза подверглись обстрелу со стороны террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.
Кроме того, зафиксированы пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной коалиции во главе с США, добавил замглавы центра.
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* Террористические группировки, запрещенные в России.