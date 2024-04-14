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Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря - РИА Новости, 14.04.2024
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22:22 14.04.2024 (обновлено: 22:30 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tsel-1940022749.html
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:22
2024-04-14T22:30
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красное море
армия обороны израиля (цахал)
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для перехвата была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО "C-Dome", - говорится в сообщении.По данным военных, цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы."Согласно протоколу, сирены тревоги не звучали. Пострадавших нет, ущерба нанесено не было", - добавили в пресс-службе.Инцидент произошел спустя почти сутки после массированной атаки Ирана по Израилю с использованием беспилотников и ракет различного класса.
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красное море, армия обороны израиля (цахал), иран
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красное море, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря

ЦАХАЛ заявил о перехвате системой ПРО воздушной цели со стороны Красного моря

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для перехвата была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО "C-Dome", - говорится в сообщении.
По данным военных, цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы.
"Согласно протоколу, сирены тревоги не звучали. Пострадавших нет, ущерба нанесено не было", - добавили в пресс-службе.
Инцидент произошел спустя почти сутки после массированной атаки Ирана по Израилю с использованием беспилотников и ракет различного класса.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасное мореАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Иран
 
 
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