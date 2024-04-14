https://ria.ru/20240414/tsel-1940022749.html
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:22
2024-04-14T22:22
2024-04-14T22:30
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красное море
армия обороны израиля (цахал)
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для перехвата была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО "C-Dome", - говорится в сообщении.По данным военных, цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы."Согласно протоколу, сирены тревоги не звучали. Пострадавших нет, ущерба нанесено не было", - добавили в пресс-службе.Инцидент произошел спустя почти сутки после массированной атаки Ирана по Израилю с использованием беспилотников и ракет различного класса.
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
израиль
красное море
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красное море, армия обороны израиля (цахал), иран
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красное море, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран
Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
ЦАХАЛ заявил о перехвате системой ПРО воздушной цели со стороны Красного моря
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для перехвата была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО "C-Dome", - говорится в сообщении.
По данным военных, цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы.
"Согласно протоколу, сирены тревоги не звучали. Пострадавших нет, ущерба нанесено не было", - добавили в пресс-службе.
Инцидент произошел спустя почти сутки после массированной атаки Ирана
по Израилю с использованием беспилотников и ракет различного класса.