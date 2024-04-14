https://ria.ru/20240414/tsel-1940022749.html

Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря

Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря - РИА Новости, 14.04.2024

Армия Израиля заявила о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря

Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T22:22

2024-04-14T22:22

2024-04-14T22:30

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красное море

армия обороны израиля (цахал)

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря, для перехвата была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО "C-Dome", - говорится в сообщении.По данным военных, цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы."Согласно протоколу, сирены тревоги не звучали. Пострадавших нет, ущерба нанесено не было", - добавили в пресс-службе.Инцидент произошел спустя почти сутки после массированной атаки Ирана по Израилю с использованием беспилотников и ракет различного класса.

https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html

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красное море

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красное море, армия обороны израиля (цахал), иран