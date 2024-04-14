В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА
Экс-советник генштаба ЦАХАЛ: отражение атаки Ирана могло обойтись в $1,3 млрд
© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Отражение иранской атаки в виде сотен ракет и беспилотников мог стоить Израилю 1-1,3 миллиарда долларов за одну ночь, с такой оценкой в беседе с Ynet выступил экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах.
"Речь идет о 4-5 миллиардах шекелей (1-1,3 миллиарда долларов) на оборону за одну ночь", - рассказал Аминах.
По официальным данным ЦАХАЛ, Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00