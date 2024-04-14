https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА

В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА

Отражение иранской атаки в виде сотен ракет и беспилотников мог стоить Израилю 1-1,3 миллиарда долларов за одну ночь, с такой оценкой в беседе с Ynet выступил... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:45

2024-04-14T12:45

2024-04-14T12:45

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израиль

иран

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Отражение иранской атаки в виде сотен ракет и беспилотников мог стоить Израилю 1-1,3 миллиарда долларов за одну ночь, с такой оценкой в беседе с Ynet выступил экс-советник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по финансам бригадный генерал запаса Рам Аминах. "Речь идет о 4-5 миллиардах шекелей (1-1,3 миллиарда долларов) на оборону за одну ночь", - рассказал Аминах. По официальным данным ЦАХАЛ, Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T12:45 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем