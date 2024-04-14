https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html

Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля

Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля

Канада осуждает атаку Ирана против Израиля, поддерживает право Израиля на защиту, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:54

2024-04-14T02:54

2024-04-14T02:54

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Канада осуждает атаку Ирана против Израиля, поддерживает право Израиля на защиту, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Канада безоговорочно осуждает воздушные атаки Ирана против Израиля", - говорится в обнародованном заявлении канадского премьера. Трюдо отметил, что Оттава поддерживает право Израиля защищать себя от атак Ирана. Он добавил, что Канада поддерживает контакты с союзниками и следит за ситуацией. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html

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в мире, иран, израиль, сирия, джастин трюдо, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем