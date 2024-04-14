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Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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02:54 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
Канада осуждает атаку Ирана против Израиля, поддерживает право Израиля на защиту, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:54
2024-04-14T02:54
в мире
иран
израиль
сирия
джастин трюдо
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Канада осуждает атаку Ирана против Израиля, поддерживает право Израиля на защиту, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Канада безоговорочно осуждает воздушные атаки Ирана против Израиля", - говорится в обнародованном заявлении канадского премьера. Трюдо отметил, что Оттава поддерживает право Израиля защищать себя от атак Ирана. Он добавил, что Канада поддерживает контакты с союзниками и следит за ситуацией. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/smi-1939879917.html
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в мире, иран, израиль, сирия, джастин трюдо, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джастин Трюдо, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля

Трюдо: Канада осуждает атаку Ирана против Израиля

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Канада осуждает атаку Ирана против Израиля, поддерживает право Израиля на защиту, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Канада безоговорочно осуждает воздушные атаки Ирана против Израиля", - говорится в обнародованном заявлении канадского премьера.
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Трюдо отметил, что Оттава поддерживает право Израиля защищать себя от атак Ирана. Он добавил, что Канада поддерживает контакты с союзниками и следит за ситуацией.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреИранИзраильСирияДжастин ТрюдоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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