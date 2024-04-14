https://ria.ru/20240414/trevoga-1939975347.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:45
2024-04-14T15:45
2024-04-14T15:45
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харьковская область
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 14.59 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Позже сигнал тревоги прозвучал в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу