https://ria.ru/20240414/tomsk-1939908173.html

В Томске уровень воды в реке Томь приблизился к опасным отметкам

В Томске уровень воды в реке Томь приблизился к опасным отметкам - РИА Новости, 14.04.2024

В Томске уровень воды в реке Томь приблизился к опасным отметкам

Уровень воды в реке Томь в районе Томска продолжает повышаться и местами приближается к опасным отметкам, в Томском районе затоплены уже более 130 домов в сёлах РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:38

2024-04-14T08:38

2024-04-14T11:18

происшествия

томский район

томск

томская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска продолжает повышаться и местами приближается к опасным отметкам, в Томском районе затоплены уже более 130 домов в сёлах и садоводческих товариществах, сообщает в пятницу главное управление МЧС по Томской области в Telegram-канале. "Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 76 сантиметров и составляет 761 сантиметр при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 130 сантиметров и составляет 747 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – повысился на 39 сантиметров и составляет 928 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении главка. Спасатели контролируют два перелива автодорог в Томском районе: на 16-м километре автодороги Казанка – Батурино и на 30-м километре автодороги Вершинино – Яр. Кроме того, есть затопленные внутрипоселковые участки дорог. Как сообщили в управлении, в воскресенье в зоне затопления остаются: в населённом пункте Вершинино – 66 приусадебных участков, 27 жилых домов; в селе Батурино – 10 приусадебных участков, три жилых дома; в населённом пункте Чёрная речка - семь приусадебных участков, три жилых дома; в СНТ "Ягодка" – 30 домов; в СНТ "Солнечное" – 50 домов; в СНТ "Медведка" – пять участков; в СНТ Озеро Долгое в селе Яр - 20 домов. По данным главы Томского района Вячеслава Черноуса, в настоящее время из зоны затопления эвакуировано 82 человека, в том числе шесть детей. В пунктах временного размещения находятся 11 человек. В воскресенье мэр Томска Дмитрий Махиня объявил эвакуацию людей с территории садоводческого товарищества "Левобережье". "Вода подошла очень близко, объявлена эвакуация. Необходимо поднять повыше ценные вещи, отключить коммуникации, забрать документы, домашних животных и покинуть территорию СНТ. При необходимости можно воспользоваться пунктом временного размещения в школе Тимирязево. Нуждающимся районная администрация готова помочь с выездом", - написал градоначальник в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

томский район

томск

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томский район, томск, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024