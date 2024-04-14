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В трех округах Курганской области бурят пойму реки Тобол - РИА Новости, 14.04.2024
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22:12 14.04.2024 (обновлено: 22:49 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tobol-1940022196.html
В трех округах Курганской области бурят пойму реки Тобол
В трех округах Курганской области бурят пойму реки Тобол - РИА Новости, 14.04.2024
В трех округах Курганской области бурят пойму реки Тобол
Интенсивное бурение поймы реки Тобол ведется в 3 муниципальных округах в Курганской области, чтобы повысить впитываемость почвы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:12
2024-04-14T22:49
происшествия
тобол (река)
курганская область
курган
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Интенсивное бурение поймы реки Тобол ведется в 3 муниципальных округах в Курганской области, чтобы повысить впитываемость почвы, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр, но уже к 22.00 (20.00 мск), по данным правительства региона, уровень воды в Кургане достиг 576 сантиметров. "В пойме Тобола по поручению оперативного штаба КЧС в трёх муниципальных округах Курганской области идёт интенсивная работа по бурению поймы. Задача – сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой", - говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
тобол (река)
курганская область
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происшествия, тобол (река), курганская область, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курганская область, Курган, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В трех округах Курганской области бурят пойму реки Тобол

В Курганской области бурят пойму реки Тобол, чтобы повысить впитываемость почвы

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле
Сотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Интенсивное бурение поймы реки Тобол ведется в 3 муниципальных округах в Курганской области, чтобы повысить впитываемость почвы, сообщила пресс-служба правительства региона.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр, но уже к 22.00 (20.00 мск), по данным правительства региона, уровень воды в Кургане достиг 576 сантиметров.
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"В пойме Тобола по поручению оперативного штаба КЧС в трёх муниципальных округах Курганской области идёт интенсивная работа по бурению поймы. Задача – сделать как можно больше неглубоких скважин, чтобы повысить впитываемость почвы влагой", - говорится в сообщении.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияТобол (река)Курганская областьКурганВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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