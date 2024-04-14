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Росгидромет спрогнозировал уровень воды в реке Тобол у Кургана

Росгидромет спрогнозировал уровень воды в реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 14.04.2024

Росгидромет спрогнозировал уровень воды в реке Тобол у Кургана

Уровень реки Тобол в районе Кургана в ближайшее время может превысить уровень при наводнении в 1994 году – от 9 до 10 метров 70 сантиметров, сообщило... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:34

2024-04-14T19:34

2024-04-14T19:34

происшествия

курган

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе Кургана в ближайшее время может превысить уровень при наводнении в 1994 году – от 9 до 10 метров 70 сантиметров, сообщило правительство региона."По официальным прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см (с учетом допустимой погрешности) … Вода, которая была сброшена с Казахстана и шла через Звериноголовское, до Кургана ещё не дошла. Она до Кургана дойдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.Со слов и.о. начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться. "Жители потенциально подтопляемых территорий, не ждите, когда вода подойдёт к вашим домам. Уровень Тобола поднимается. Эвакуируйтесь незамедлительно", - добавляется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

курган

казахстан

курганская область

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Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-14T19:34 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, курганская область, наводнения в россии — 2024