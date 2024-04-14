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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра - РИА Новости, 14.04.2024
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18:53 14.04.2024 (обновлено: 20:15 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tobol-1939997639.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 74 сантиметра с утра воскресенья, сообщила городская администрация. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:53
2024-04-14T20:15
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
оренбургская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 74 сантиметра с утра воскресенья, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, к 20:00 (18:00 мск) уровень воды у Кургана достиг 565 сантиметров. При этом в 08:00 (06:00 мск) он был на отметке 491 сантиметр. Как сообщили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.В регионе действует режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
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курган
тобол (река)
курганская область
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, оренбургская область
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область, Оренбургская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 565 см

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане
Река Тобол и подтопленный пляж Бабьи пески в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Река Тобол и подтопленный пляж "Бабьи пески" в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 74 сантиметра с утра воскресенья, сообщила городская администрация.
По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, к 20:00 (18:00 мск) уровень воды у Кургана достиг 565 сантиметров. При этом в 08:00 (06:00 мск) он был на отметке 491 сантиметр.
Как сообщили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.
В регионе действует режим ЧС областного масштаба.
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Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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КурганНаводнения в России — 2024Тобол (река)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская областьОренбургская область
 
 
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