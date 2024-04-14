https://ria.ru/20240414/tobol-1939997639.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 74 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 74 сантиметра с утра воскресенья, сообщила городская администрация. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:53

2024-04-14T18:53

2024-04-14T20:15

курган

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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оренбургская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 74 сантиметра с утра воскресенья, сообщила городская администрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в этом регионе, к 20:00 (18:00 мск) уровень воды у Кургана достиг 565 сантиметров. При этом в 08:00 (06:00 мск) он был на отметке 491 сантиметр. Как сообщили в МЧС, сейчас в области подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.В регионе действует режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

курган

тобол (река)

курганская область

оренбургская область

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Понтонный мост в деревне под Курганом, прибитый к берегу мощным течением Тобола Мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу понтонный мост в деревне под Курганом. Мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег. 2024-04-14T18:53 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, оренбургская область