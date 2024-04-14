https://ria.ru/20240414/tobol-1939976324.html

В Курганской области ускорилось течение реки Тобол

В Курганской области ускорилось течение реки Тобол - РИА Новости, 14.04.2024

В Курганской области ускорилось течение реки Тобол

Течение реки Тобол под Курганом ускоряется, а уровень воды в ней постоянно растет, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:48

2024-04-14T15:48

2024-04-14T16:09

курганская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

вадим шумков

курган

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Течение реки Тобол под Курганом ускоряется, а уровень воды в ней постоянно растет, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.Глава региона рассказал о том, как движется паводок: вначале впереди основной головы происходит заполнение поймы капиллярным образом - резко повышается уровень грунтовых вод, затем образуется сеть озер, заполненных водой лощин и проток, через день на этом месте образуется сплошное зеркало воды, заливается вся пойма. Он отметил, что выше по течению от сельхозакадемии "почти море", в то время как внизу идет активное затопление поймы.Ввиду риска отрезания микрорайона Нижняя Утятка дана команда эвакуировать его жителей, добавил Шумков."Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего - вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется. Течение Тобола ускоряется. Уровень воды в нем постоянно растет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он призвал жителей немедленно уходить с подтапливаемых территорий."В первую очередь речь идет о правобережной и левобережной частях города в отметках ниже 9-11 метров", - написал Шумков.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

курганская область

тобол (река)

курган

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курганская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, вадим шумков, курган, происшествия