https://ria.ru/20240414/telegraf-1939919792.html
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в городе Дунаевцы Хмельницкой области на Украине избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:45
2024-04-14T09:45
2024-04-14T09:45
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Дунаевцы Хмельницкой области на Украине избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга, сообщает в воскресенье украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале со ссылкой на общественную организацию. "В общественной организации "Доста Украина" заявили об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – ред.) в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья", — говорится в сообщении издания. Уточняется, что у женщины также отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240413/malyar-1939799609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ
"Телеграф": в Хмельницкой области в военкомате избили пришедшую за мужем женщину
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.
Сотрудники военкомата в городе Дунаевцы Хмельницкой области на Украине избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга, сообщает в воскресенье украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале
со ссылкой на общественную организацию.
"В общественной организации "Доста Украина" заявили об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат – ред.) в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья", — говорится в сообщении издания.
Уточняется, что у женщины также отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.