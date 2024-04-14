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В Таганроге допустили возможность частичного затопления - РИА Новости, 14.04.2024
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20:40 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/taganrog-1940011753.html
В Таганроге допустили возможность частичного затопления
В Таганроге допустили возможность частичного затопления - РИА Новости, 14.04.2024
В Таганроге допустили возможность частичного затопления
Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:40
2024-04-14T20:40
дон
таганрог
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев. "По сообщению Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля", - написал Фатеев в своем Telegram-канале. В связи с этим, по его данным, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с затоплением низменных и прибрежных территорий.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
дон
таганрог
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дон, таганрог, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Дон, Таганрог, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Таганроге допустили возможность частичного затопления

Фатеев: в Таганроге ожидают ветровой нагон воды в устье Дона

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
"По сообщению Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля", - написал Фатеев в своем Telegram-канале.
В связи с этим, по его данным, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с затоплением низменных и прибрежных территорий.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
ДонТаганрогРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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