https://ria.ru/20240414/taganrog-1940011753.html
В Таганроге допустили возможность частичного затопления
В Таганроге допустили возможность частичного затопления - РИА Новости, 14.04.2024
В Таганроге допустили возможность частичного затопления
Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:40
2024-04-14T20:40
2024-04-14T20:40
дон
таганрог
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570801588_0:335:2734:1873_1920x0_80_0_0_e5a7d14783650909d9c19d6128b528d6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев. "По сообщению Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля", - написал Фатеев в своем Telegram-канале. В связи с этим, по его данным, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с затоплением низменных и прибрежных территорий.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
дон
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570801588_177:244:2582:2048_1920x0_80_0_0_d21b4af0ff6c574e4f798964328a26f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дон, таганрог, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Дон, Таганрог, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Таганроге допустили возможность частичного затопления
Фатеев: в Таганроге ожидают ветровой нагон воды в устье Дона