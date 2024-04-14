https://ria.ru/20240414/taganrog-1940011753.html

В Таганроге допустили возможность частичного затопления

В Таганроге допустили возможность частичного затопления - РИА Новости, 14.04.2024

В Таганроге допустили возможность частичного затопления

Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:40

2024-04-14T20:40

2024-04-14T20:40

дон

таганрог

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ветровой нагон воды в устье Дона ожидается с вечера воскресенья, он может привести к частичному затоплению территории Таганрога Ростовской области, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев. "По сообщению Главного управления МЧС России по Ростовской области, в Таганроге ожидается ухудшение погодных условий. Вечером 14 апреля на устьевом участке реки Дон начнется ветровой нагон воды. Максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля", - написал Фатеев в своем Telegram-канале. В связи с этим, по его данным, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с затоплением низменных и прибрежных территорий.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

дон

таганрог

ростовская область

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дон, таганрог, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия