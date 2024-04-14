https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html

Киев хочет разрушить Крымский мост к середине лета, пишут СМИ

Киев хочет разрушить Крымский мост к середине лета, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Киев хочет разрушить Крымский мост к середине лета, пишут СМИ

Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская газета Sun. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:21

2024-04-14T17:21

2024-04-14T22:51

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинские чиновники утверждают, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля, пишет британская газета Sun. "Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский. — Прим. ред.) мост <...> к середине июля", — говорится в сообщении газеты. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для удара по дорожному полотну моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор — применить беспилотные катера. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей российской спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20240404/krymskiy_most-1937731287.html

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

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в мире, киев, украина, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)