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"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Для завершения конфликта Украине нужно стать нейтральной и разорвать связь с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:39
2024-04-14T15:39
2024-04-14T20:47
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта Украине нужно стать нейтральной и разорвать связь с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке."Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — отметил он.По словам аналитика, продолжение финансовой поддержки Киева не приведет к изменению ситуации, так как разница потенциалов между двумя сторонами огромна и будет лишь увеличиваться в пользу России."Факт в том, что у России сейчас решающее преимущество перед Украиной, со временем этот дисбаланс будет увеличиваться, а не уменьшаться. Запад ничего не может сделать, чтобы исправить это положение. Украинцы обречены", — считает Миршаймер.По мнению эксперта, разрешить конфликт можно только путем прекращения финансирования со стороны США, разрыва их стратегических связей с Киевом, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Миршаймер: конфликт на Украине завершится, когда она разорвет связь с США