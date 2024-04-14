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"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 14.04.2024 (обновлено: 20:47 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 14.04.2024
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине
Для завершения конфликта Украине нужно стать нейтральной и разорвать связь с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:39
2024-04-14T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джон миршаймер
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта Украине нужно стать нейтральной и разорвать связь с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке."Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — отметил он.По словам аналитика, продолжение финансовой поддержки Киева не приведет к изменению ситуации, так как разница потенциалов между двумя сторонами огромна и будет лишь увеличиваться в пользу России.&quot;Факт в том, что у России сейчас решающее преимущество перед Украиной, со временем этот дисбаланс будет увеличиваться, а не уменьшаться. Запад ничего не может сделать, чтобы исправить это положение. Украинцы обречены&quot;, — считает Миршаймер.По мнению эксперта, разрешить конфликт можно только путем прекращения финансирования со стороны США, разрыва их стратегических связей с Киевом, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240414/vsu-1939954397.html
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в мире, сша, украина, россия, джон миршаймер, дмитрий песков, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джон Миршаймер, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
"Разорвать": в США раскрыли, когда завершится конфликт на Украине

Миршаймер: конфликт на Украине завершится, когда она разорвет связь с США

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Для завершения конфликта Украине нужно стать нейтральной и разорвать связь с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
"Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
На Украине раскрыли неудобную правду о ВСУ
Вчера, 13:25
По словам аналитика, продолжение финансовой поддержки Киева не приведет к изменению ситуации, так как разница потенциалов между двумя сторонами огромна и будет лишь увеличиваться в пользу России.
«

"Факт в том, что у России сейчас решающее преимущество перед Украиной, со временем этот дисбаланс будет увеличиваться, а не уменьшаться. Запад ничего не может сделать, чтобы исправить это положение. Украинцы обречены", — считает Миршаймер.

По мнению эксперта, разрешить конфликт можно только путем прекращения финансирования со стороны США, разрыва их стратегических связей с Киевом, перехода Украины в нейтральный статус и отказа от членства в НАТО.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Американский миллиардер резко высказался о требовании дать ВСУ оружие
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжон МиршаймерДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
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