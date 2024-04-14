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В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном - РИА Новости, 14.04.2024
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06:55 14.04.2024 (обновлено: 11:18 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ssha-1939896958.html
В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном
В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном - РИА Новости, 14.04.2024
В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном
Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:55
2024-04-14T11:18
в мире
иран
израиль
сирия
ллойд остин
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
оон
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону Израиля. "Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его прокси и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его прокси сил, и деэскалировать напряженность. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля", - заявил Остин. Глава Пентагона добавил, что американские войска перехватили "десятки ракет и БПЛА, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена и направлявшихся в Израиль". "Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил Остин. Он добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и консультироваться с американскими союзниками и партнерами. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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в мире, иран, израиль, сирия, ллойд остин, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном

Глава Пентагона Остин: США не ищут конфликта с Ираном

© AFP 2024 / ATTA KENAREДемонстранты собираются на площади Палестины в Тегеране в знак поддержки ночной атаки Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Демонстранты собираются на площади Палестины в Тегеране в знак поддержки ночной атаки Ирана на Израиль. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Демонстранты собираются на площади Палестины в Тегеране в знак поддержки ночной атаки Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону Израиля.
"Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его прокси и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его прокси сил, и деэскалировать напряженность. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля", - заявил Остин.
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Глава Пентагона добавил, что американские войска перехватили "десятки ракет и БПЛА, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена и направлявшихся в Израиль".
"Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил Остин.
Он добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и консультироваться с американскими союзниками и партнерами.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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