В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном
Глава Пентагона Остин: США не ищут конфликта с Ираном
© AFP 2024 / ATTA KENAREДемонстранты собираются на площади Палестины в Тегеране в знак поддержки ночной атаки Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
Демонстранты собираются на площади Палестины в Тегеране в знак поддержки ночной атаки Ирана на Израиль. 14 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону Израиля.
"Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его прокси и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его прокси сил, и деэскалировать напряженность. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля", - заявил Остин.
"Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил Остин.
Он добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и консультироваться с американскими союзниками и партнерами.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.