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В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном

В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном - РИА Новости, 14.04.2024

В Пентагоне заявили, что не ищут конфликта с Ираном

Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:55

2024-04-14T06:55

2024-04-14T11:18

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иран

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оон

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атаки Ирана на Израиль заявил, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены защищать свои силы и поддерживать оборону Израиля. "Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки со стороны Ирана и его прокси и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его прокси сил, и деэскалировать напряженность. Мы не ищем конфликта с Ираном, однако мы без колебаний примем меры для защиты наших сил и поддержки обороны Израиля", - заявил Остин. Глава Пентагона добавил, что американские войска перехватили "десятки ракет и БПЛА, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена и направлявшихся в Израиль". "Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - отметил Остин. Он добавил, что продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и консультироваться с американскими союзниками и партнерами. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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