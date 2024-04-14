США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ
CNN: Байден дал понять Нетаньяху, что США не будут наступать против Ирана
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМорской пехотинец заступивший на пост у входа в западное крыло Белого дома США, в связи с прибытием туда Президента Джо Байдена. 14 апреля 2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Морской пехотинец заступивший на пост у входа в западное крыло Белого дома США, в связи с прибытием туда Президента Джо Байдена. 14 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
"США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - сказано в сообщении.
Оба лидера переговорили по телефону после того, как израильские и американские войска совместными силами отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.