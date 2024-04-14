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США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ

США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ

Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:44

2024-04-14T06:44

2024-04-14T10:07

в мире

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израиль

сирия

джо байден

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. "США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - сказано в сообщении. Оба лидера переговорили по телефону после того, как израильские и американские войска совместными силами отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем