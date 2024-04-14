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США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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06:44 14.04.2024 (обновлено: 10:07 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ssha-1939896067.html
США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ
США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ
Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:44
2024-04-14T10:07
в мире
иран
израиль
сирия
джо байден
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. "США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - сказано в сообщении. Оба лидера переговорили по телефону после того, как израильские и американские войска совместными силами отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишут СМИ

CNN: Байден дал понять Нетаньяху, что США не будут наступать против Ирана

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisМорской пехотинец заступивший на пост у входа в западное крыло Белого дома США, в связи с прибытием туда Президента Джо Байдена. 14 апреля 2024
Морской пехотинец заступивший на пост у входа в западное крыло Белого дома США, в связи с прибытием туда Президента Джо Байдена. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Морской пехотинец заступивший на пост у входа в западное крыло Белого дома США, в связи с прибытием туда Президента Джо Байдена. 14 апреля 2024
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские силы не будут участвовать ни в каких наступательных операциях против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
"США не примут участие ни в каких наступательных операциях против Ирана. Президент США Джо Байден дал это понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху", - сказано в сообщении.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране
Вчера, 04:15
Оба лидера переговорили по телефону после того, как израильские и американские войска совместными силами отразили воздушную атаку Ирана на еврейское государство.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ
Вчера, 06:40
 
В миреИранИзраильСирияДжо БайденБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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