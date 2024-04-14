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США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2024
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06:08 14.04.2024 (обновлено: 06:26 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ssha-1939893937.html
США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден
США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2024
США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:08
2024-04-14T06:26
в мире
сша
израиль
иран
джо байден
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. По словам Байдена, по его указанию в течение прошлой недели военные США перебросили в регион дополнительные силы. Благодаря этому, а также мастерству американских военных, отметил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты".Американский президент отметил, что в ходе разговора с израильским премьером Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность США безопасности Израиля. В ходе переговоров Байден также отметил, что Израиль продемонстрировал способность защищать себя и отражать "беспрецедентные атаки", "посылая четкий сигнал" противникам, что они не смогут угрожать безопасности еврейского государства.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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в мире, сша, израиль, иран, джо байден, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон
В мире, США, Израиль, Иран, Джо Байден, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН
США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден

Байден: США помогли Израилю сбить почти все запущенные Ираном ракеты и БПЛА

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.
По словам Байдена, по его указанию в течение прошлой недели военные США перебросили в регион дополнительные силы.
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Благодаря этому, а также мастерству американских военных, отметил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты".
Американский президент отметил, что в ходе разговора с израильским премьером Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность США безопасности Израиля. В ходе переговоров Байден также отметил, что Израиль продемонстрировал способность защищать себя и отражать "беспрецедентные атаки", "посылая четкий сигнал" противникам, что они не смогут угрожать безопасности еврейского государства.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреСШАИзраильИранДжо БайденОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООН
 
 
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