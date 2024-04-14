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США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден

США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден - РИА Новости, 14.04.2024

США помогли Израилю сбить почти все беспилотники, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:08

2024-04-14T06:08

2024-04-14T06:26

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израилю удалось при содействии Штатов удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники. По словам Байдена, по его указанию в течение прошлой недели военные США перебросили в регион дополнительные силы. Благодаря этому, а также мастерству американских военных, отметил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты".Американский президент отметил, что в ходе разговора с израильским премьером Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность США безопасности Израиля. В ходе переговоров Байден также отметил, что Израиль продемонстрировал способность защищать себя и отражать "беспрецедентные атаки", "посылая четкий сигнал" противникам, что они не смогут угрожать безопасности еврейского государства.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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