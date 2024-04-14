Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки"
Байден созвал лидеров G7 для выработки ответа на атаку Ирана против Израиля
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в воскресенье созывает консультации с лидерами стран-союзников по "Большой семерке" для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
"Завтра я созову своих коллег-лидеров стран "Большой семерки", чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглое нападение Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы также будем поддерживать тесный контакт с руководством Израиля", - говорится в обнародованном Белым домом заявлении американского лидера.
Глава государства подчеркнул, что в результате атаки силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали. "Хотя мы сегодня не стали свидетелями нападений на наши силы и объекты, мы намерены сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей", - резюмировал президент США.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.