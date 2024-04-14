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Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки" - РИА Новости, 14.04.2024
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06:04 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/ssha-1939893680.html
Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки"
Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки" - РИА Новости, 14.04.2024
Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки"
Президент США Джо Байден заявил, что в воскресенье созывает консультации с лидерами стран-союзников по "Большой семерке" для выработки дипломатического ответа... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:04
2024-04-14T06:04
в мире
иран
сша
израиль
джо байден
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в воскресенье созывает консультации с лидерами стран-союзников по "Большой семерке" для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля. "Завтра я созову своих коллег-лидеров стран "Большой семерки", чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглое нападение Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы также будем поддерживать тесный контакт с руководством Израиля", - говорится в обнародованном Белым домом заявлении американского лидера. Глава государства подчеркнул, что в результате атаки силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали. "Хотя мы сегодня не стали свидетелями нападений на наши силы и объекты, мы намерены сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей", - резюмировал президент США. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/posledstviya-1939889189.html
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в мире, иран, сша, израиль, джо байден, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, США, Израиль, Джо Байден, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Байден проведет консультации с лидерами стран "Большой семерки"

Байден созвал лидеров G7 для выработки ответа на атаку Ирана против Израиля

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в воскресенье созывает консультации с лидерами стран-союзников по "Большой семерке" для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
"Завтра я созову своих коллег-лидеров стран "Большой семерки", чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглое нападение Ирана. Моя команда будет взаимодействовать со своими коллегами по всему региону. И мы также будем поддерживать тесный контакт с руководством Израиля", - говорится в обнародованном Белым домом заявлении американского лидера.
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Глава государства подчеркнул, что в результате атаки силы и объекты США на Ближнем Востоке не пострадали. "Хотя мы сегодня не стали свидетелями нападений на наши силы и объекты, мы намерены сохранять бдительность в отношении всех угроз и без колебаний примем все необходимые меры для защиты наших людей", - резюмировал президент США.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранСШАИзраильДжо БайденАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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