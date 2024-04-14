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Эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки СПГ - РИА Новости, 14.04.2024
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17:04 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/spg-1939985810.html
Эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки СПГ
Эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки СПГ - РИА Новости, 14.04.2024
Эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки СПГ
Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:04
2024-04-14T17:04
в мире
цены на нефть
иран
сирия
ближний восток
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого канала, но это приведет к росту транспортных затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы избегать поставок СПГ через Суэцкий канал и перенаправлять потоки в обход через мыс Доброй Надежды (находится на юге ЮАР - ред.)", - считает собеседник агентства. При этом, по словам Тимонина, перенаправление поставок увеличит протяженность транспортировки и, соответственно, сделает дороже логистику. "Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долларов за тысячу кубометров", - добавил эксперт. Кроме того, при дальнейшей эскалации конфликта рынок СПГ может столкнуться с более драматичными последствиями. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, это отрежет мировой рынок от сжиженного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ, обеспечивающими суммарно порядка 25% всего объема мирового предложения продукта. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
иран
сирия
ближний восток
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, цены на нефть, иран, сирия, ближний восток, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Сирия, Ближний Восток, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поставки СПГ

Тимонин: эскалация на Ближнем Востоке может вызвать перенаправление поставок СПГ

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Обострение конфликта на Ближнем Востоке может стать еще одним аргументом, чтобы перенаправлять поставки сжиженного природного газа (СПГ) в обход Суэцкого канала, но это приведет к росту транспортных затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы избегать поставок СПГ через Суэцкий канал и перенаправлять потоки в обход через мыс Доброй Надежды (находится на юге ЮАР - ред.)", - считает собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ
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При этом, по словам Тимонина, перенаправление поставок увеличит протяженность транспортировки и, соответственно, сделает дороже логистику.
"Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долларов за тысячу кубометров", - добавил эксперт.
Кроме того, при дальнейшей эскалации конфликта рынок СПГ может столкнуться с более драматичными последствиями. Если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, это отрежет мировой рынок от сжиженного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ, обеспечивающими суммарно порядка 25% всего объема мирового предложения продукта.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
 
В миреЦены на нефтьИранСирияБлижний ВостокАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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