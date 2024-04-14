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Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового - РИА Новости, 14.04.2024
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22:00 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1940020925.html
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового - РИА Новости, 14.04.2024
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
Российские войска улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:00
2024-04-14T22:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
работино
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, также у российской армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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запорожская область, россия, работино, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Работино, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

Рогов: ВС РФ отбили 2 атаки и улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник", - сказал Рогов РИА Новости.
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Кроме того, по его словам, также у российской армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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