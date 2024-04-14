Российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
Рогов: ВС РФ отбили 2 атаки и улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Российские войска улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник", - сказал Рогов РИА Новости.
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Кроме того, по его словам, также у российской армии есть успехи в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.
Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщали, что на херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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