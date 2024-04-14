https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939898212.html

Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО

Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО - РИА Новости, 14.04.2024

Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО

Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, восстановился и вернулся в зону СВО командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:06

2024-04-14T07:06

2024-04-14T07:06

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, восстановился и вернулся в зону СВО командиром одного из подразделений в инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", передает корреспондент РИА Новости. Командир с позывным "Ашкеназе" рассказал агентству о том, что получил ранение во время боев за Артемовск и был награжден медалью "За отвагу". После ранения он некоторое время восстанавливался, а после протезирования решил вернуться на службу в зону СВО. "Это уже мой третий контракт. Сейчас я в инженерном батальоне имени Карбышева. Первый контракт у меня был в ЧВК. В ноябре 22-го я приехал на СВО и 14 марта была задача разминировать проход. Где-то, наверное, в километре от нас стоял противник на возвышенности. До обеда он через нас перекидывал сто двадцатые (калибр 120 миллиметров - ред.) минометы ребятам туда в блиндаж, и после обеда занялся нами. Прилет, контузия, подрыв. Парни помогли с моего отделения, вытащили. А потом госпиталь. И только 6 мая меня выписали из госпиталя. Девятого мая на костылях сходил, получил медаль "За Отвагу", восстанавливался, а 30 мая меня пригласили на протезирование, так как у меня был отрыв конечности. И 1 августа мне поставили основной протез", - рассказал "Ашкеназе". Собеседник агентства подчеркнул, что он активно занимался своей реабилитацией уже на протезе. Бегал, занимался туризмом, а после длительного похода в горы, твердо решил для себя, что может уже вернуться в зону спецоперации. "До середины сентября - полное восстановление, беговая дорожка, горы. И когда было последнее мое восхождение в горы - 17 километров, я вышел в семь утра и вернулся в семь вечера, я понял, что готов. И вот, в конце сентября уехал. Батальон имени Карбышева не смутило, что у меня группа "Д" стоит в "военнике", и пригласили на службу", - вспоминал командир. "Ашкеназе" подчеркнул, что его личная мотивация вернуться в "строй" - это желание защищать Родину от возрождающегося нацизма и прийти к победе. "Моя мотивация была, что кроме нас, кто еще будет? Это моя Родина. Боремся против нацизма. Конечно, СВО, война любая, это беды мирного населения. Это тяжело, конечно. Но скажу так, что нужно бороться с нацизмом и его искоренять, как делали это наши деды во Вторую мировую войну. Просто фашистскую, как говорят, нечисть, не добили до конца. Вот она вылезла через много поколений. Нужно идти до конца и до победного. Победа будет за нами", - подытожил "Ашкеназе".

https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

https://ria.ru/20240405/svo-1937986848.html

https://ria.ru/20240222/geroy-1928951813.html

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артемовск, безопасность, вооруженные силы рф, россия