https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939889882.html

Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024

Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T05:04

2024-04-14T05:04

2024-04-14T05:16

специальная военная операция на украине

старомайорское

сша

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Старомайорского и Ровнополя", — сказал Гордеев. Он напомнил, что были поражены места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного. За сутки на данном направлении уничтожены более 110 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемая гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также семь украинских беспилотников и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html

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старомайорское, сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф