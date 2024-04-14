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Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 14.04.2024 (обновлено: 05:16 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939889882.html
Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:04
2024-04-14T05:16
специальная военная операция на украине
старомайорское
сша
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Старомайорского и Ровнополя", — сказал Гордеев. Он напомнил, что были поражены места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного. За сутки на данном направлении уничтожены более 110 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемая гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также семь украинских беспилотников и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html
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старомайорское, сша, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, США, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: группировка "Восток" сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций украинских войск в районах трех населенных пунктов на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районах Урожайного, Старомайорского и Ровнополя", — сказал Гордеев.
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Он напомнил, что были поражены места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного.
За сутки на данном направлении уничтожены более 110 военнослужащих противника, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, буксируемая гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, а также семь украинских беспилотников и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеСШААлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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