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Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024
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17:44 14.04.2024 (обновлено: 17:45 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/sovbez-1939990904.html
Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник
Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024
Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник
Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:44
2024-04-14T17:45
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. "И та, и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят", - сказал собеседник агентства. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, совет безопасности оон
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Совет Безопасности ООН
Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник

Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, созванном после атаки Тегерана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"И та, и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
Вчера, 15:35
 
В миреИранИзраильТегеран (город)ООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемСовет Безопасности ООН
 
 
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