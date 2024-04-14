https://ria.ru/20240414/sovbez-1939990904.html

Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник

Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2024

Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник

Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:44

2024-04-14T17:44

2024-04-14T17:45

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

оон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867429935_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8841d369366bd927cf39e850c5d1a9f5.jpg

ООН, 14 апр - РИА Новости. Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. "И та, и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят", - сказал собеседник агентства. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939973977.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем, совет безопасности оон