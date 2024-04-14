Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, сообщил источник
Иран и Израиль выступят на заседании Совбеза ООН, созванном после атаки Тегерана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 14 апр - РИА Новости. Иран и Израиль выступят на сегодняшнем срочном заседании СБ ООН, посвященном атаке Тегерана, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"И та, и другая стороны попросили возможности выступить. И они выступят", - сказал собеседник агентства.
Израилю постучали по крыше
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.