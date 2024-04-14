Рейтинг@Mail.ru
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/sk-1940008757.html
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке - РИА Новости, 14.04.2024
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке
В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:06
2024-04-14T20:06
происшествия
авто
алушта
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939847261_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_035dbd22b43c67d915f1d5ee9f32557c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. Ранее сообщалось, что утром в субботу в Крыму грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Легковушку сильно деформировало, в связи с чем точное число погибших изначально не называлось. "Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма", - сказала Постнова. По ее словам, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
алушта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939847261_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_36831267ea469115a9fdcd3ca7a76951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Алушта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке

В ДТП с грузовиком в Алуште погибли мужчина и две женщины

© Фото : Прокуратура Республики Крым/TelegramДТП в Алуште, при котором грузовик скатился назад и раздавил легковой автомобиль
ДТП в Алуште, при котором грузовик скатился назад и раздавил легковой автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : Прокуратура Республики Крым/Telegram
ДТП в Алуште, при котором грузовик скатился назад и раздавил легковой автомобиль
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что утром в субботу в Крыму грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Легковушку сильно деформировало, в связи с чем точное число погибших изначально не называлось.
"Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма", - сказала Постнова.
По ее словам, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Массовые ДТП в России в 2024 году
7 февраля, 17:44
 
ПроисшествияАвтоАлуштаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала