https://ria.ru/20240414/sk-1940008757.html
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке - РИА Новости, 14.04.2024
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке
В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:06
2024-04-14T20:06
2024-04-14T20:06
происшествия
авто
алушта
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939847261_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_035dbd22b43c67d915f1d5ee9f32557c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. Ранее сообщалось, что утром в субботу в Крыму грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Легковушку сильно деформировало, в связи с чем точное число погибших изначально не называлось. "Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма", - сказала Постнова. По ее словам, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
алушта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939847261_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_36831267ea469115a9fdcd3ca7a76951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Алушта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке
В ДТП с грузовиком в Алуште погибли мужчина и две женщины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
Ранее сообщалось, что утром в субботу в Крыму грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Легковушку сильно деформировало, в связи с чем точное число погибших изначально не называлось.
"Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма", - сказала Постнова.
По ее словам, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.