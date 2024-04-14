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В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке

В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке - РИА Новости, 14.04.2024

В Крыму установили личности погибших в раздавленной грузовиком легковушке

В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:06

2024-04-14T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В раздавленной грузовиком легковушке в Алуште находились мужчина и две женщины, все трое погибли, их личности установлены, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. Ранее сообщалось, что утром в субботу в Крыму грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами. Легковушку сильно деформировало, в связи с чем точное число погибших изначально не называлось. "Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма", - сказала Постнова. По ее словам, несовершеннолетних среди жертв ДТП нет.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, авто, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik