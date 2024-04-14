Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 14.04.2024
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:06
2024-04-14T02:06
в мире
сирия
дамаск (город)
иран
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/08/1549640823_0:117:3077:1848_1920x0_80_0_0_e2a6edb05cc9b43c3f0a9ebc057d7a36.jpg
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan. "Сирийская ПВО реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска и сбивает некоторые из них", - говорится в сообщении газеты. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939874994.html
сирия
дамаск (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/08/1549640823_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_9dfeddb4093d1a3b65367b3723634efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Сирия, Дамаск (город), Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска

Al Watan: силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan.
"Сирийская ПВО реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска и сбивает некоторые из них", - говорится в сообщении газеты.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Иерусалиме прогремели взрывы, сообщили СМИ
01:49
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Армия Израиля подтвердила запуск ракет с территории Ирана
01:56
 
В миреСирияДамаск (город)ИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала