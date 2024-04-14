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Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 14.04.2024
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:06
2024-04-14T02:06
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan. "Сирийская ПВО реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска и сбивает некоторые из них", - говорится в сообщении газеты. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/afp-1939874185.html
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в мире, сирия, дамаск (город), иран, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Сирия, Дамаск (город), Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Силы ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска
Al Watan: силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска
КАИР, 14 апр - РИА Новости.
Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийская газета Al Watan
.
"Сирийская ПВО реагирует на вражеские ракеты в окрестностях международного аэропорта Дамаска и сбивает некоторые из них", - говорится в сообщении газеты.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в небе над сирийской столицей.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.