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Минпросвещения рассказало о конкурсе для поступления во флагманские школы - РИА Новости, 15.04.2024
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17:00 14.04.2024 (обновлено: 17:07 15.04.2024)
https://ria.ru/20240414/shkola-1940205809.html
Минпросвещения рассказало о конкурсе для поступления во флагманские школы
Минпросвещения рассказало о конкурсе для поступления во флагманские школы - РИА Новости, 15.04.2024
Минпросвещения рассказало о конкурсе для поступления во флагманские школы
Попасть во флагманские школы, создать которые поручил президент России Владимир Путин, можно будет только через конкурс, будет четкая система отбора, школы... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-14T17:00
2024-04-15T17:07
выставка-форум "россия"
общество
россия
рязанская область
хабаровский край
владимир путин
андрей николаев
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попасть во флагманские школы, создать которые поручил президент России Владимир Путин, можно будет только через конкурс, будет четкая система отбора, школы будут специализироваться на обучении детей с 7-х по 11-е классы, заявил замминистра просвещения России Андрей Николаев. "Предполагается, что в таких школах индивидуальный процесс сопровождения будет от начала и до конца. От конкурса для обучения в таких школах, это речь идет о школах, которые будут специализироваться на обучении детей 7-11 классов. Там, где уже идет профилизация, уже понятны таланты детей. Будет четкая система отбора, наполняемость классов будет поменьше, в основном от 20 до 25 человек. Процесс обучения гораздо более будет проектным. Будет отслеживаться трудоустройство", - сказал Николаев в ходе дня национальных приоритетов на выставке-форуме "Россия". Согласно презентации, которую он показал во время своего выступления, такие школы будут создаваться на принципах суверенности, воспитывающей традиционные духовно-нравственные ценности силе урока, конкурентоспособности, коллективизма, профессионализма преподавателей и образовательной техносферы. В самих школах будет бассейн, три спортзала, стадион, арт-пространство, медиацентр и современные учебные корпуса. Уже согласованы шесть проектов таких школ - в Нижегородской, Белгородской, Псковской, Новгородской и Рязанской областях, а также Хабаровском крае. В проработке находятся проекты таких школ в Омской, Калужской и Ростовской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской республике. Путин ранее поручил создать к 2030 году не менее 12 передовых школ, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ.
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общество, россия, рязанская область, хабаровский край, владимир путин, андрей николаев, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Рязанская область, Хабаровский край, Владимир Путин, Андрей Николаев, Выставка-форум "Россия"
Минпросвещения рассказало о конкурсе для поступления во флагманские школы

Николаев: попасть во флагманские школы можно будет только через конкурс

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Попасть во флагманские школы, создать которые поручил президент России Владимир Путин, можно будет только через конкурс, будет четкая система отбора, школы будут специализироваться на обучении детей с 7-х по 11-е классы, заявил замминистра просвещения России Андрей Николаев.
"Предполагается, что в таких школах индивидуальный процесс сопровождения будет от начала и до конца. От конкурса для обучения в таких школах, это речь идет о школах, которые будут специализироваться на обучении детей 7-11 классов. Там, где уже идет профилизация, уже понятны таланты детей. Будет четкая система отбора, наполняемость классов будет поменьше, в основном от 20 до 25 человек. Процесс обучения гораздо более будет проектным. Будет отслеживаться трудоустройство", - сказал Николаев в ходе дня национальных приоритетов на выставке-форуме "Россия".
Согласно презентации, которую он показал во время своего выступления, такие школы будут создаваться на принципах суверенности, воспитывающей традиционные духовно-нравственные ценности силе урока, конкурентоспособности, коллективизма, профессионализма преподавателей и образовательной техносферы.
В самих школах будет бассейн, три спортзала, стадион, арт-пространство, медиацентр и современные учебные корпуса. Уже согласованы шесть проектов таких школ - в Нижегородской, Белгородской, Псковской, Новгородской и Рязанской областях, а также Хабаровском крае. В проработке находятся проекты таких школ в Омской, Калужской и Ростовской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесской республике.
Путин ранее поручил создать к 2030 году не менее 12 передовых школ, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ.
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