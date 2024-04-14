https://ria.ru/20240414/sakura-1940006859.html
В Москве расцвела первая сакура
В Москве расцвела первая сакура - РИА Новости, 14.04.2024
В Москве расцвела первая сакура
В Москве в Аптекарском огороде расцвела первая сакура, увидеть дерево можно возле Субтропической оранжереи, сообщили журналистам в пресс-службе сада. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:49
2024-04-14T19:49
2024-04-14T21:17
хорошие новости
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1940006997_0:423:960:963_1920x0_80_0_0_71053529fca460268397294e5a5c6c54.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве в Аптекарском огороде расцвела первая сакура, увидеть дерево можно возле Субтропической оранжереи, сообщили журналистам в пресс-службе сада."Первая сакура в Москве в 2024 году расцвела 14 апреля — на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской (Prunus sargentii), с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой", — рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что скоро распустится сакура из Японии в Саду плодовых деревьев — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная со склонов горы Фудзи.Как добавили в пресс-службе, помимо вишни Саржента, в Аптекарском огороде произрастают еще два вида сакуры — вишня курильская и вишня пильчатая, — а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами.
https://ria.ru/20240411/magnoliya-1939330402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1940006997_0:333:960:1053_1920x0_80_0_0_9d215546a64db79ce89377332ca9d583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Хорошие новости, Москва, Происшествия
В Москве расцвела первая сакура
Первая сакура расцвела в московском Аптекарском огороде
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В Москве в Аптекарском огороде расцвела первая сакура, увидеть дерево можно возле Субтропической оранжереи, сообщили журналистам в пресс-службе
сада.
"Первая сакура в Москве в 2024 году расцвела 14 апреля — на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской (Prunus sargentii), с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой", — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что скоро распустится сакура из Японии
в Саду плодовых деревьев — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная со склонов горы Фудзи
.
Как добавили в пресс-службе, помимо вишни Саржента, в Аптекарском огороде произрастают еще два вида сакуры — вишня курильская и вишня пильчатая, — а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами.