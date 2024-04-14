https://ria.ru/20240414/sakura-1940006859.html

В Москве расцвела первая сакура

В Москве расцвела первая сакура - РИА Новости, 14.04.2024

В Москве расцвела первая сакура

В Москве в Аптекарском огороде расцвела первая сакура, увидеть дерево можно возле Субтропической оранжереи, сообщили журналистам в пресс-службе сада. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:49

2024-04-14T19:49

2024-04-14T21:17

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Москве в Аптекарском огороде расцвела первая сакура, увидеть дерево можно возле Субтропической оранжереи, сообщили журналистам в пресс-службе сада."Первая сакура в Москве в 2024 году расцвела 14 апреля — на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской (Prunus sargentii), с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой", — рассказали в пресс-службе.Там также отметили, что скоро распустится сакура из Японии в Саду плодовых деревьев — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная со склонов горы Фудзи.Как добавили в пресс-службе, помимо вишни Саржента, в Аптекарском огороде произрастают еще два вида сакуры — вишня курильская и вишня пильчатая, — а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами.

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москва, происшествия