https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля - РИА Новости, 14.04.2024
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля
Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:26
2024-04-14T05:26
2024-04-14T05:27
экономика
израиль
россия
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. "Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик. "Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.
https://ria.ru/20240414/neft-1939871608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, израиль, россия, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
Экономика, Израиль, Россия, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля
Эксперт Дроздов: курс рубля в понедельник останется стабильным