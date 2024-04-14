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Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля - РИА Новости, 14.04.2024
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05:26 14.04.2024 (обновлено: 05:27 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/rubl-1939891175.html
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля - РИА Новости, 14.04.2024
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля
Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:26
2024-04-14T05:27
экономика
израиль
россия
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. "Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик. "Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.
https://ria.ru/20240414/neft-1939871608.html
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экономика, израиль, россия, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
Экономика, Израиль, Россия, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт оценил влияние ударов по Израилю на курс рубля

Эксперт Дроздов: курс рубля в понедельник останется стабильным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Курс рубля в понедельник останется стабильным, несмотря на ирано-израильский конфликт, россияне в воскресенье "могут спать спокойно", сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов.
"Пока внутренняя повестка вполне спокойна для котировок пары рубль-доллар, а цены на нефть могут вырасти за это время, с другой стороны – непонятно на сколько. Россияне в воскресенье могут спать спокойно", - считает аналитик.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Цена на нефть может вырасти из-за ударов Ирана по Израилю, заявил эксперт
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"Рубль останется стабильным так же, как и когда разгорался конфликт между Израилем и Палестиной осенью прошлого года. В целом курс рубля в понедельник будет в районе максимума – 93,6 рубля", - полагает аналитик.
 
ЭкономикаИзраильРоссияИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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