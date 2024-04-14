https://ria.ru/20240414/reys-1939923608.html

"Аэрофлот" запланировал рейс из Москвы в Тегеран на 17 апреля

"Аэрофлот" запланировал рейс из Москвы в Тегеран на 17 апреля - РИА Новости, 14.04.2024

"Аэрофлот" запланировал рейс из Москвы в Тегеран на 17 апреля

Ближайший рейс Аэрофлота в Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17 апреля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:09

2024-04-14T10:09

2024-04-14T10:09

туризм

тегеран (город)

москва

иран

аэрофлот

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ближайший рейс Аэрофлота в Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17 апреля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Ближайший рейс в Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17.04.2024. Аэрофлот будет информировать пассажиров о статусе выполнения рейсов в Иран", — говорится в сообщении. Ранее авиакомпания сообщила, что самолёт, летевший рейсом SU514 Москва - Тегеран, в субботу выполнил посадку в аэропорту Махачкалы. В целях безопасности, после дозаправки самолёт должен вернуться в Москву. Обратный рейс SU515 Тегеран - Москва был отменён. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств за авиабилеты или переоформить вылет на поздние даты, отметили в Аэрофлоте. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/aviareysy-1939922388.html

https://ria.ru/20240414/khamas-1939909849.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:09 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тегеран (город), москва, иран, аэрофлот, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем