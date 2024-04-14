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Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ

Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ

Истребители США сбили несколько БПЛА в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, передают западные агентства. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:25

2024-04-14T02:25

2024-04-14T02:30

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сирия

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Истребители США сбили несколько БПЛА в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, передают западные агентства.Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что силы США в ближневосточном регионе продолжают сбивать иранские беспилотники, нацеленные на Израиль."Истребители США сбили несколько дронов в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939877682.html

https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html

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