https://ria.ru/20240414/reuters-1939878289.html
Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ
Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ
Истребители США сбили несколько БПЛА в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, передают западные агентства. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:25
2024-04-14T02:25
2024-04-14T02:30
в мире
сша
эс-сувейда (мухафаза)
сирия
обострение ситуации между ираном и израилем
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0827564d7e1df1e3e4c040626a68334b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Истребители США сбили несколько БПЛА в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, передают западные агентства.Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что силы США в ближневосточном регионе продолжают сбивать иранские беспилотники, нацеленные на Израиль."Истребители США сбили несколько дронов в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939877682.html
https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html
сша
эс-сувейда (мухафаза)
сирия
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804708624_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf076e61f0a806e18bfad6ecdf8abc86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эс-сувейда (мухафаза), сирия, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, иран
В мире, США, Эс-Сувейда (мухафаза), Сирия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Иран
Истребители США сбили несколько БПЛА в в Сирии, пишут СМИ
Reuters: истребители США сбили несколько БПЛА в двух провинциях Сирии
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Истребители США сбили несколько БПЛА в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, передают западные агентства.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что силы США в ближневосточном регионе продолжают сбивать иранские беспилотники, нацеленные на Израиль.
"Истребители США сбили несколько дронов в провинциях Эс-Сувейда и Дераа на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на источники в службах безопасности.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.