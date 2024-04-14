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Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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00:10 14.04.2024 (обновлено: 00:31 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html
Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ
Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ
Сирия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и важных баз, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:10
2024-04-14T00:31
сирия
иран
израиль
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дамаск (город)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и важных баз, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники."Сирия привела в состояние повышенной готовности свои системы противовоздушной обороны российского производства "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и крупных баз на случай израильского удара", - говорится в сообщении агентства.Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник ранее сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.Как сообщала израильская радиостанция Kan, запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен.
https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939864059.html
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сирия
иран
израиль
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сирия, иран, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город)
Сирия, Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дамаск (город)
Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ

Reuters: Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и баз

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и важных баз, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники.
"Сирия привела в состояние повышенной готовности свои системы противовоздушной обороны российского производства "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и крупных баз на случай израильского удара", - говорится в сообщении агентства.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник ранее сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.
Как сообщала израильская радиостанция Kan, запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен.
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СирияИранИзраильВ миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДамаск (город)
 
 
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