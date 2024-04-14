https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html

Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ

Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Сирия привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у важных баз, пишут СМИ

Сирия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и важных баз, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:10

2024-04-14T00:10

2024-04-14T00:31

сирия

иран

израиль

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дамаск (город)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирия на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке привела в высокую готовность ЗРПК "Панцирь" у столицы и важных баз, передает агентство Рейтер со ссылкой на военные источники."Сирия привела в состояние повышенной готовности свои системы противовоздушной обороны российского производства "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и крупных баз на случай израильского удара", - говорится в сообщении агентства.Портал Axios со ссылкой на израильский официальный источник ранее сообщил, что Иран запустил "сотни" ударных беспилотников по Израилю в качестве ответа за недавний израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.Как сообщала израильская радиостанция Kan, запуск беспилотников в направлении Израиля в субботу вечером осуществлялся не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен.

https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939864059.html

https://ria.ru/20240413/iordaniya-1939863786.html

сирия

иран

израиль

дамаск (город)

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сирия, иран, израиль, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город)