https://ria.ru/20240414/razgovor-1939929034.html

Глава Пентагона провел второй за сутки разговор с израильским коллегой

Глава Пентагона провел второй за сутки разговор с израильским коллегой - РИА Новости, 14.04.2024

Глава Пентагона провел второй за сутки разговор с израильским коллегой

Глава Пентагона Ллойд Остин провел второй за сутки разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и подтвердил поддержку Соединенными Штатами Израиля,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:47

2024-04-14T10:47

2024-04-14T13:15

в мире

израиль

сирия

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел второй за сутки разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и подтвердил поддержку Соединенными Штатами Израиля, сообщает американское ведомство на сайте. "Министр обороны Ллойд Остин поговорил с израильским министром обороны Йоавом Галантом второй раз за сегодня и подтвердил нерушимую поддержку США обороны Израиля в свете беспрецедентной атаки с территории Ирана", - говорится в пресс-релизе американского ведомства. Главы минобороны обсудили "выдающиеся меры по обороне и сильное сотрудничество, предпринятое для отражения иранской атаки". "Министр Остин четко дал понять, что Израиль может рассчитывать на поддержку США полностью", - добавили в Пентагоне. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

израиль

сирия

сша

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:47 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем